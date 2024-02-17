Футбол
Агент Мильштейн: «13-й номер Дацюка и 91-й — Федорова в «Детройте» никому не дают, но из обращения их не выводят»
Агент Мильштейн рассказал, когда номера российских звезд появятся под сводами дворца «Ред Уингз»
Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, чьим первым клиентом был Павел Дацюк, в интервью «СЭ» поделился мнением о том, когда номера Волшебника и Сергея Федорова появятся под сводами дворца в Детройте.
— На бумаге Паша закончил карьеру в «Аризоне», хотя не сыграл за нее ни одного матча. Это, как я понимаю, несколько усложняет задачу. Какого-то формального процесса, как с приемом в Зал славы, нет — решение принимают владельцы. Кстати, майка трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» Сергея Федорова, который сделал для «Детройта» не меньше Паши и играть закончил давно, тоже там не висит. Можно было бы повесить флаг со всей Русской пятеркой, потому что она внесла колоссальный вклад в победы «Ред Уингз» в 90-х. Это было бы заслуженно.
Причем ни 13-го номера Дацюка, ни 91-го — Федорова в «Ред Уингз» ни сейчас ни у кого нет, ни раньше их, по-моему, никому не давали. Из негласного уважения. Если кто-то из игроков их попросит, то тренеры или менеджеры по экипировке им это объяснят. Но свитера под своды тем не менее не поднимают. Есть клубы, которые подписывают хоккеиста на один день — чтобы он формально закончил карьеру в клубе, которому отдал много лет.
— Такое было с Набоковым в «Сан-Хосе», которого туда выменяли для этого из «Тампы».
— А «Детройт» никогда такого не делал. По крайней мере, мне подобные прецеденты неизвестны. Но и майка под сводами, и Зал славы больше важны для меня как Пашиного друга, который был рядом с ним много лет, чем для самого Дацюка. Человека, который всегда живет своей жизнью. Он сейчас мог бы иметь много разных важных должностей в Екатеринбурге, на Урале, вообще в России. Но для Паши имеют значение только его семья, дети, друзья. И даже любовь к Екатеринбургу для него намного выше, чем любые посты, ордена и все такое.
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