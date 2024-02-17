Арсенал без Зинченко разгромил Бернли, Борнмут с Забарным расписал мировую с Ньюкаслом: результаты матчей АПЛ

Результаты матчей 25-го тура АПЛ

Сегодня, 17 февраля, состоялось 6 матчей в рамках 25-го тура английского Премьер-лиги.

Чемпионат Англии — АПЛ

25 тур, 17 февраля

Брентфорд — Ливерпуль 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 — 35 Нуньес, 0:2 — 55 Мак Аллистер, 0:3 — 68 Салах, 1:3 — 75 Тони, 1:4 — 86 Гакпо

Бернли — Арсенал 0:5 (0: 2)

Гол: 0:1 — 4 Эдегор, 0:2 — 41 Сака (пен), 0:3 — 47 Сака, 0:4 — 66 Троссард, 0:5 — 78 Гаверц

Александр Зинченко пропускал матч из-за повреждений.

Ноттингем — Вест Гэм 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 45+5 Авонии, 2:0 — 90+4 Хадсон-Одой

Ньюкасл Юнайтед — Борнмут 2:2 (0: 0)

Голлы: 0:1 — 51 Соланке, 1:1 — 58 Гордон (пен), 1:2 — 69 Семенио, 2:2 — 90+2 Ритчи

< Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и провел на поле все 90 минут, заработав желтую карточку в середине второго тайма.

Тоттенгэм — Вулвергемптон 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 42 Гомеш, 1:1 — 46 Кулусевский, 1:2 — 63 Гомеш

Фулгэм — Астон Вилла 1:2 (0:1)

Голлы: 0:1 — 23 Уоткинс, 0:2 — 56 Уоткинс, 1:2 — 64 Мунизь

Сегодня состоится еще один матч в АПЛ:

19:30 Манчестер Сити — Челси

Раньше определился лучший игрок в АПЛ.

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