Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Украинский левый защитник команды Микеля Артеты получил повреждение в матче против "Ливерпуля" и из-за него уже успел пропустить прошлый матч против "Вест Хэма". Надеемся, что сегодня мы увидим украинца на поле. Тем более матч обещает быть не очень сложным, ведь в соперниках "Бернли", который не может выиграть уже последние 7 матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25 тур.

17 февраля. 17:00. Бернли. "Терф Мур"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча «Бернли» — «Арсенал» Смотреть трансляцию

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