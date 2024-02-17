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Футбол

Бундеслига. РБ Лейпциг – Боруссия М 2:0. Быки вплотную приблизились к топ-4

Связка Опенды и Симонса приносит результат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бундеслига, 22-й тур

    Лейпциг, РБ Арена

    РБ Лейпциг – Боруссия М 2:0

    Голы: Симонс 14, Опенда 57

    РБ Лейпциг: Гулачи — Хенрикс, Орбан, Клостерманн (Симакан, 23), Раум (Лукеба, 78) — Шлагер, Айдара (Зайвальд, 67) — Ольмо (Баумгартнер, 78) Симонс — Поульсен (Шешко, 67), Опенда

    Боруссия М: Николас – Скалли (Нгуму, 59), Эльведи, Вебер (Лайнер, 59), Итакура (Фридрих, 69), Нетц – Вайгль, Коне, Райтц (Фукуда, 85) – Хак (Онора, 69), Сьебатшо

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    Бундеслига. РБ Лейпциг – Боруссия М 2:0. Быки вплотную приблизились к топ-4

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