Динамо обыграло Шериф в контрольном матче

Голами отличились Виталий Буяльский и Назар Волошин

Киевское Динамо обыграло Шериф в последнем матче на зимних сборах в Турции.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отличились Виталий Буяльский и Назар Волошин.

Контрольный матч

17 февраля

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Динамо Киев — Шериф 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 58 Буяльский, 2:0 — 80 Волошин

Составы команд:

Динамо Киев: Бущан, Овчаренко, Попов, Михавко (Дячук 64'), Караваев, Бражко, Шепелев (Шапаренко 46'), Буяльский, Кабаев (Бенито 70 '), Волошин, Ванат

Шериф: Силич, Вилар, Феррейра, Неверс, Рикардиньо, Родриго де Фрейтас, Киабу, Апонса, Рид, Артундуага, Марио Гарсия

Накануне киевляне сыграли вничью с молдавским Петрокубом.

Первый официальный поединок во второй части УПЛ Динамо проведет в воскресенье, 25 февраля, против Металлиста 1925 года.

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