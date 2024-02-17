Футбол
Дженоа с Малиновским сыграла вничью с Наполи: результаты матчей Серии А
Результаты матчей 25-го тура итальянской Серии А
Фото: Getty Images
Сегодня, 17 февраля, состоялся один поединок в 25-м туре итальянской Серии А.
Чемпионат Италии — Серия А
25 тур, 17 февраля
Наполи — Дженоа 1:1 (0:0)
Голлы: 0:1 — 47 Френдруп, 1:1 — 90 Нгонге
< Украинский защитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на поле на 75-й минуте встречи. Результативными действиями не отличился.
В этом сезоне 30-летний украинец сыграл 23 матча за Дженоа, у которых отличился тремя забитыми голами и двумя ассистами.
Сегодня состоится еще два матча в Серии А :
19:00 Верона — Ювентус
21:45 Аталанта — Сассуоло