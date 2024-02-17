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Дженоа с Малиновским сыграла вничью с Наполи: результаты матчей Серии А

Результаты матчей 25-го тура итальянской Серии А

Фото: Getty Images

Сегодня, 17 февраля, состоялся один поединок в 25-м туре итальянской Серии А.

Чемпионат Италии — Серия А
25 тур, 17 февраля

Наполи — Дженоа 1:1 (0:0)

Голлы: 0:1 — 47 Френдруп, 1:1 — 90 Нгонге

< Украинский защитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на поле на 75-й минуте встречи. Результативными действиями не отличился.

В этом сезоне 30-летний украинец сыграл 23 матча за Дженоа, у которых отличился тремя забитыми голами и двумя ассистами.

Сегодня состоится еще два матча в Серии А :

19:00 Верона — Ювентус

21:45 Аталанта — Сассуоло

champion.com.ua

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