«Каролина» обыграла «Аризону». Кочетков сделал 30 сэйвов

Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

«Аризона» на своем льду проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Койотс» потерпели восьмое поражение подряд.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Каролина» набрала 67 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 50 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Каролина» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Мартинук — 9 (Шей, Стаал), 0:16 — 0:1. Чатфилд — 5 (Нечас, Друри), 4:50 — 0:2. Гюнтер — 5, 14:32 — 1:2. Джарвис — 17, 26:28 — 1:3. Терявяйнен — 17 (бол., Друри, Ноесен), 37:16 — 1:4. Бантинг — 12 (Нечас), 44:37 — 1:5.

Вратари: Веймелка (Вильяльта, 46:21) — Кочетков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (16+5+10) — 30 (15+9+6).

Наши: — — Орлов (15.55/1/+1), Свечников (14.03/2/0).

17 февраля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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