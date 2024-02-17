Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Аризона» — «Каролина» (1:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Петр Кочетков. 24-летний россиянин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Сет Джарвис, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку форвард Мартин Нечас, сделавший две голевые передачи.

«Каролина» обыграла «Аризону». Кочетков сделал 30 сэйвов

Источник