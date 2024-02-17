Футбол
Лига 1. Лион – Ницца 1:0. Ткачи справились со второй командой Франции
Третья победа Олимпика кряду
Фото: Olympique Lyonnais, Х
Лига 1. 22-й тур
Парк Олимпик Лионне
Лион – Ницца 1:0
Гол: Мангаля 22
Лион: Антони Лопеш, Мата, Чалета-Цар, Тальяфико, Матич, Мангаля (Фофана, 74), Какре, Мэйтленд-Найлз, Бенрахма (Орбан, 74), Ляказетт, Нуама (Шерки, 79)
Ницца: Булка, Лотомба, Ндайшиме (Клод-Морис, 59), Тодибо, Бар, Сансон (Луше, 71), Росарио, Тюрам, Лаборд (Бога, 59), Гессан (Моффи, 59), Чо (Бальде, 81)