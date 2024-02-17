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Футбол

Лига 1. Лион – Ницца 1:0. Ткачи справились со второй командой Франции

Третья победа Олимпика кряду

Фото: Olympique Lyonnais, Х

    • Лига 1. 22-й тур

    Парк Олимпик Лионне

    Лион – Ницца 1:0

    Гол: Мангаля 22

    Лион: Антони Лопеш, Мата, Чалета-Цар, Тальяфико, Матич, Мангаля (Фофана, 74), Какре, Мэйтленд-Найлз, Бенрахма (Орбан, 74), Ляказетт, Нуама (Шерки, 79)

    Ницца: Булка, Лотомба, Ндайшиме (Клод-Морис, 59), Тодибо, Бар, Сансон (Луше, 71), Росарио, Тюрам, Лаборд (Бога, 59), Гессан (Моффи, 59), Чо (Бальде, 81)

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