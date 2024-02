Мы продали игроков 150 миллионов. Сергей Балтача хочет открыть в Лондоне академию имени Лобановского

: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 66459 inon line

17 февраля известному эксфутболисту исполняется 66 лет

«Гол с подачи Буряка забивает Балтача, это личная заслуга Леонида Ильича» — такую ​​юмореску выдумал о Сергее один из фанов Динамо 40 лет назад, во время так называемого советского «периода застоя».

<p class="MsoNormal "За киевское Динамо Сергей Балтача отыграл 12 сезонов. Дальше последовал переезд в Великобританию. После завершения игровой карьеры Сергей остался на Туманном Альбионе и сейчас работает тренером в клубной структуре лондонского Чарльтон-Атлетик. В откровенном разговоре с Максимом Розенко тогда еще 65-летний тренер рассказал о своей первой зарплате в Англии, нынешней работе и бизнес-проекте в области футбола.

От 10 миллионов фунтов — Сергей, у вас была идея открыть в Лондоне академию имени Валерия Лобановского. На каком этапе вы находитесь в реализации этого проекта?

– Идет поиск инвестора. Полагаю, что это интересная бизнес-идея. Минимальные вложения – от 10 миллионов фунтов. Покупается земля, строится гостиница. Практически маленький спорткомплекс. С футбольными полями. В идеале – с бассейном. Стоимость проекта варьируется в зависимости от месторасположения и архитектурного проекта. Может стоить и 30 миллионов фунтов.

«MsoNormal»>- Рассчитали, через сколько окупится инвестиция?

– Да. Есть несколько возможностей для монетизации. Во-первых, стоимость земли и недвижимости в Лондоне ежегодно растет. То есть уже через два-три года проект будет стоить больше. Долгосрочная инвестиция – выращивание и продажа игроков. За время моей работы в структуре клуба Чарльтон продал игроков более чем на 150 миллионов фунтов. Среди них есть и мои питомцы. Это серьезный бизнес.

— Но для этого инвесторам придется набраться терпения, ведь на подготовку футболиста нужно потратить до 8-10 лет… — Собираемся набирать детей с 5 лет. Естественно, год спустя, в 6 лет, ребенок не станет профессиональным футболистом, за который заплатят миллионы. Но родители будут оплачивать его занятия. А в свободное от тренировок время можно сдавать поля в аренду. Также можно организовывать собрание в Лондоне для иностранных юношеских или взрослых команд, организовывать турниры. Это тоже будет приносить стабильный доход.

— Этот сегмент рынка в Англии не заполнен?

– В британских клубных футбольных академиях дети занимаются по 6 часов в неделю. Нет той системы, которая была у меня в Харьковском спортинтернате. У нас было по две тренировки в день – утром и вечером. Занимались 20 часов в неделю. 1000 часов в год. Цикл – 10 000 часов. После его прохождения это уже обученные футболисты. В Лондоне проживает более 10 миллионов человек. Сюда приезжают эмигранты со всего света. Есть все возможности набрать талантливых детей. Развивать, доводить до того уровня, когда они станут интересны профессиональным клубам — Как это делать, вы знаете на примере Чарльтона. Какая сейчас ваша зона ответственности в клубной структуре?

— Тренирую команду U-19. Ребятам по 17-18 лет. Каждый сезон меняется чуть ли не половина состава. За последние четыре года мы трижды выигрывали чемпионат Англии в своей возрастной категории. Многие ребята, которые играли в моей команде, сейчас выступают за клубы Премьер-лиги. Адемола Лукман в 2017 году перешел в Эвертон, сейчас выступает за Аталанту, в составе сборной Англии U-20 стал чемпионом мира. А его партнером по сборной был Эзри Конса, сейчас выступающий за Астон Виллу. Ребята после победы на чемпионате мира U-20 прислали мне фото, поблагодарили за помощь. Написали: «Мы выиграли тот же турнир, что и ты, только 40 лет спустя». Тогда, кстати, в заявке сборной СССР было 9 украинцев. Пятеро вышли из харьковского спортинтерната. Мы с Бессоновым и Сивухой уже выступали за Динамо. Каплун появился в Киеве через год, а на момент проведения турнира Виктор с Валентином Крячко играли за Металлист. Это показатель работы тренеров харьковского спортинтерната. — А какой показатель вашей работы? Кого, кроме Лукмана и Консы, подготовили в Чарльтоне?

– Джо Гомес сейчас выступает за Ливерпуль и национальную сборную Англии. В 2014 году, когда еще выступал за Чарльтон, выиграл чемпионат Европы U-17. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро. Джонджо Шелви выступает за Нотингом Форестом (ныне он в аренде в турецком Ризеспоре – прим. ред.)

— В 2001 году вашим сыном Сергеем интересовался лондонский Арсенал. Почему не сложилось с его трансфером в столицу Великобритании?

— У Сергея был контракт с шотландским Сент-Мирреном. В тот момент он считался перспективным игроком, вызывался в молодежную сборную Шотландии. Сначала сыном заинтересовался Саутгемптон. Затем Арсенал. Шли обсуждения. Шотландцы выставили за его трансфер миллион фунтов. Канониры за такие деньги молодых игроков не покупали. У Арсена Венгера была своя система и философия. Брали молодых игроков и выводили их на новый уровень. Не платили за молодых игроков больше 500 тысяч фунтов. Это не тот клуб, который брал деньгами. И зарплаты в Арсенале были меньше, чем в Манчестер Юнайтед или Тоттенгеме.

— Чем сейчас занимается Сергей?

— работает в банковском секторе в Глазго. С футболом закончил в 26 лет — повредил спину. — Вы провели в Динамо 12 сезонов, сыграли 245 матчей. Финал Кубка Кубков-1986 вызывает у вас неоднозначные чувства? Из-за травмы, полученной в этом матче, пропустили чемпионат мира…

– Я сознательно шел на этот риск. В чемпионате страны во время матча со Спартаком начал беспокоить ахилл. Пошло обострение. Обсуждали этот момент с Валерием Васильевичем и врачом. Лобановский не говорил, что должен играть. Дал мне день отдыха, сказал врачу, что решение за мной. Я не тренировался перед игрой. Утром решил, что выйду на поле. Об этом решении не жалею. Повезло, что после столь тяжелой травмы вообще вернулся в большой футбол. Травмировался. Сухожилие было раздроблено. Отрезали кусок нижней мышцы и прикрепили вместо сухожилия. Первый раз в истории производили эту операцию. Вышло удачно – через три месяца уже был на поле в матче с шотландским Селтиком.

<img title="Мы продали игроков на 150 миллионов. Сергей Балтача хочет открыть в Лондоне академию имени Лобановского" src="/wp-content/uploads/2024/02/a5055d0da3197fbc6491e3968800f0f7.jpg" alt="Мы продали игроков на 150 миллионов. Сергей Балтача хочет открыть в Лондоне академию имени Лобановского

— Лобановский просил составить свою версию состава перед матчем уже после того, как стали капитаном команды?

– Капитаном я стал в 1985 году. Мы тогда выиграли Кубок страны. Капитана в Динамо выбирал не тренер – он избирался тайным голосованием команды. А по поводу консультаций с игроками, то у Лобановского давно была такая традиция. В день игры вызвал капитана и двух его ассистентов – меня, Демьяненко и Бессонова. Почти всегда наши мысли с видением Валерия Васильевича совпадали. Уж как тренер делаю то же самое. Это простое действо объединяет коллектив. Важно иметь обратную связь, знать мнение лидеров команды. — Когда в 1997 году Лобановский вернулся в Киев, встречались с ним? Валерий Васильевич не приглашал вас в свой тренерский штаб?

– Я прилетал в Киев только на матче ветеранов. Обнимались и целовались при встрече. О приглашении в тренерский штаб Динамо речь не шла. Общался с ребятами, они утверждали, что Лобановский стал более дипломатическим в отношениях с игроками. Понял, что нужен несколько иной подход к футболистам по сравнению с советскими временами. И что к 30-летнему игроку нужен другой подход по сравнению с 20-летним. Стал более «западным» тренером.

1000 фунтов в неделю

— Джордж Скенлан, который в Ипсвиче помогал вам с адаптацией и переводом на английский , утверждал, что вы перегнали в Великобританию новенькую Ладу. Как это было на самом деле?

– Совинтерспорт, занимавшийся переходом советских спортсменов, поставил такое условие. По-видимому, хотели продавать больше машин этой марки на Туманном Альбионе. Фактически это была рекламная акция. Впрочем, нареканий Лада у меня не вызывала – это был экспортный вариант, два года откатавший на ней в Англии, потом еще три года в Шотландии.

— Ипсвич действительно заплатил за ваш трансфер 500 тысяч фунтов стерлингов?

— Меня во все детали не посвящали, будто клуб должен был отдавать эти деньги ежемесячными перечислениями в течение продолжительности всего контракта.

— Какая у вас была зарплата в Ипсвиче?

– 1000 фунтов в неделю. 30 лет назад у английского футбола не было больших денег. К тому времени это был неплохой вариант. Плюс моей семье бесплатно предоставляли дом.

— В 2008 году вы получили тренерский Pro-диплом в Киеве. Учеба в Украине значительно дешевле, чем в Англии?

– Дело не в этом. В Англии, если ты не работаешь в профессиональных клубах, нужно встать в очередь на запись на тренерские курсы. Там очень много желающих работать тренерами. Надо было ждать. Я ждать не хотел. Обратился в Шотландскую футбольную ассоциацию. Там была та же система. В Киеве ждать не пришлось. Прошел курсы, получил диплом, каждые три года его продолжаю.

Личное дело

Сергей Балтача. Защитник. Родился 17 февраля 1958 года. Воспитанник детской команды Карамелько и харьковского спортинтерната (ХГИУФК-1). Первые тренеры — Валерий Борисович Сидоров и Николай Михайлович Кольцов.

Выступал за команды: Металлист Харьков (1976), Динамо Киев (1977-1988), Ипсвич Таун Ипсвич, Англия (1988-1990), Сент-Джонсон Перт, Шотландия (1990-93), Колидониен Тистл Инвернесс, Шотландия (19) ).

Чемпион СССР (1980, 1981, 1985, 1986). Обладатель Кубка СССР (1978, 1982, 1985, 1987). Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА (1986).

За сборную СССР сыграл 45 матчей, забил 2 гола. За олимпийскую сборную СССР сыграл 2 матча.

Вицечемпион Европы (1988). Бронзовый призер Олимпиады-1980. Участник чемпионата мира-1982. Чемпион мира среди молодежных команд (1977). Чемпион Европы среди молодежных команд (1980).

Тренерская карьера: играющий тренер в клубе Колидониен Тистл Инвернесс, Шотландия (1994-95). Ассистент главного тренера в ЦСКА-Борисфене Киев, Украина (1995-1998). Ассистент главного тренера в Сент-Миррене Пейсли, Шотландия (1998-99). Тренер в академии Чарльтон-Атлетик (2001-2008, 2019-2023).

Максим Розенко, Чемпион

