Следить

Футбол

НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Баффало». Расписание матчей 17 и 18 февраля

Александр Овечкин (в центре). Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

Быстрые ссылки

17 февраля

20.30 (по московскому времени) — «Бостон» — «Лос-Анджелес»

23.00 — «Чикаго» — «Оттава»

23.00 — «Даллас» — «Эдмонтон»

18 февраля

00.00 — «Калгари» — «Детройт»

01.00 — «Миннесота» — «Баффало»

01.00 — «Сент-Луис» — «Нэвилл»

01.00 — «Тампа» — «Флорида»

03.00 — «Монреаль» — «Вашингтон»

03.00 — «Торонто» — «Анахайм»

04.00 — «Нью-Джерси» — «Филадельфия»

06.00 — «Ванкувер» — «Виннипег»

06.30 — «Сан-Хосе» — «Коламбус»

06.30 — «Вегас» — «Каролина»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Ливерпулем

Автоспорт

В Формуле E хотят проводить ещё одну гонку в США

Футбол

НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Баффало». Расписание матчей 17 и 18 февраля

Баскетбол

Рафа Леау залетів на фіт на трек з назвою «NBA». Одягнув вінтажну майку легендарного Айверсона

Баскетбол

Вембаньяма прокоментував можливий перехід Мбаппе в «Реал»

Футбол

Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Теннис

Делрей-Бич. Впервые в истории турнира четыре американца сыграют в полуфинале

Футбол

Интер — Салернитана 4:0: обзор матча

Автоспорт

Шарль Леклер выпустил мини-альбом Dreamers

Футбол

«Кузнецова должен был задрафтовать «Детройт», а не «Вашингтон». Вторая часть интервью хоккейного агента Мильштейна

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол