Футбол
НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Баффало». Расписание матчей 17 и 18 февраля
Александр Овечкин (в центре). Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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17 февраля
20.30 (по московскому времени) — «Бостон» — «Лос-Анджелес»
23.00 — «Чикаго» — «Оттава»
23.00 — «Даллас» — «Эдмонтон»
18 февраля
00.00 — «Калгари» — «Детройт»
01.00 — «Миннесота» — «Баффало»
01.00 — «Сент-Луис» — «Нэвилл»
01.00 — «Тампа» — «Флорида»
03.00 — «Монреаль» — «Вашингтон»
03.00 — «Торонто» — «Анахайм»
04.00 — «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
06.00 — «Ванкувер» — «Виннипег»
06.30 — «Сан-Хосе» — «Коламбус»
06.30 — «Вегас» — «Каролина»
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