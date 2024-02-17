Примера. Атлетико — Лас-Пальмас 5:0. Экспериментальный состав пошел на пользу

«Матрасники» догоняют «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

"Атлетико" дома не испытал проблем с "Лас-Пальмасом". По правде, хозяева наиграли на 6-7 голов.

Единственный явный шанс канарцев случился еще на старте, когда Хави Муньос попал в штангу. Дальше — тишина. Так и закончили с одним ударом в створ ворот.

"Матрасники", в свою очередь, ради подготовки к "Интеру" дали передышку Гризманну, Витселю, Эрмосо, де Паулю, но замены, кажется, пошли им только на пользу. Игра стала жестче, резче, острее.

Льоренте, который сегодня играл форварда, дважды за пять минут расстрелял ворота с близкого расстояния, пользуясь пассивностью защиты и выгодными отскоками.

В начале второго тайма гол забил уже Анхель Корреа — ему головой сбросил мяч Коке. Защита "Лас-Пальмаса" почему-то решила "свечу" проигнорировать.

Дальше — пенальти. Спорный, кстати, ведь Парк очень старался не фолить на Лино, но какая разница? Корреа с точки ударил точно в девятку — и сделал счет 4:0.

Ну, и на закуску — контратака с мощным ударом Депая под перекладину.

Теперь Диего Симеоне будет непросто решить, кого ставить на "Интер", ведь основа в последних трех матчах не выиграла, а тут такое. Выбор Эль Чоло мы увидим уже во вторник.

Тем временем в Ла Лиге "Матрасники" как минимум на пару часов догнали "Барселону" — у них по 51 очку, но у "Атлетико" лучше с дополнительными показателями. У "Лас-Пальмаса" — 35 очков и 8-я строчка.

25-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" — "Лас-Пальмас" — 5:0

Голы: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 60 (с пенальти), Депай, 87

"Атлетико": Облак — Молина (Витсель, 63), Савич, Хименес (Рикельме, 63), Рейнилду, Самуэл Лино (де Пауль, 63) — Барриос (Вермерен, 71), Коке, Сауль — Льоренте (Депай, 63), Корреа

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес (Араухо, 58), Коко, Мармоль, Серхи Кардона (Синкгравен, 74) — Парк, Муньос, Перроне (Молейро, 58), Кириан Родригес, Мунир (Пехиньо, 81) — Сандро (Марк Кардона, 58)

Предупреждения: Молина, 28, Сауль, 33 — Перроне, 4

www.ua-football.com