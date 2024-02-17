Серия А. Интер в десяти очках над Ювентусом, Торино опережает Наполи

«Быки» очень близки к Еврокубковым местам

ANSA

Серия А. 25-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" — "Лечче" 2:0

Голы: Белланова 50, Сапата 81

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Ловато, Мазина, Белланова, Риччи, Илич (Гинейтис 88), Лазаро (Войвода 76), Влашич (Линетти 62), Пеллегри (Санабрия 62), Сапата (Окереке 88)

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Доргу (Галло 80), Рафия (Сансоне 61), Рамадани, Блен (Каба 62), Алмквист, Пикколи (Крстович 80), Уден (Туба 74)

Предупреждения: Джиджи 45 — Понграчич 41, Блен 50, Доргу 79

В предыдущих десяти турах лиги "Торино" проиграл лишь однажды. Но ничьих в них набралось слишком много — пять. Даже дома против последней команды лиги в позапрошлом туре. А это признак застревания в середняках. Похоже, надоело и Ивану Юричу. Главный тренер заявил, что уйдет летом, если команда не выйдет в Еврокубки. Впрочем, выйти она может, поскольку близка. Сегодня стала еще ближе.

"Лечче" набрал лишь четыре очка в предыдущих восьми турах, пропустил вообще в предыдущих 20-ти, в гостях в этом сезоне не побеждал. Так что казался удобным соперником. Но в первом тайме боролся, сведя игру до скованной, медленной, скучной. Хотя и уступил по ударам по воротам со счетом 2:6, по владению мячом — 37:63. Зато по главному показателю — голам — не уступил.

Он даже был обязан забивать. Милинкович-Савич ошибся на перехвате углового, и Пикколи направлял в створ. Защитник Мазина вытащил с линии.

Второй тайм был уже более равным. И начал его ударом "Лечче". Но в контратаке забил "Торино". Соперник не сумел выбить, мяч отскочил, и Белланова пробил низом с линии штрафной в ее правой части. Каба отвечал прорывом, но пробил неточно. Рамадани пробивал издали, но вратарь отбил. А затем за банальный фол получил вторую желтую Понграчич. И Сапата замкнул головой угловой Войводы.

"Торино" не мог задействовать в этом матче четырех первых центральных защитников в своей иерархии. Тем сильнее достижение в виде победы без пропущенных. Теперь он даже обходит "Наполи" и выходит на девятое место. Всего в одном очке от седьмого, в двух — от шестого. А "Лечче" остается в пяти очках над зоной вылета, но его ужасная форма может вскоре опустить туда.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" — "Салернитана" 4:0

Голы: Тюрам 17, Лаутаро Мартинес 19, Думфриз 40, Арнаутович 90

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони (Бьюкенен 77), Думфриз, Барелла, Чалханоглу (Асслани 67), Мхитарян (Клаассен 60), Аугусто, Тюрам (Санчес 60), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 60)

"Салернитана": Очоа, Пеллегрино, Боатенг (Маджоре 24), Пасалидис, Самбия, Л. Кулибали (Леговски 65), Башич, Дзаноли (Кастанос 83), Кандрева, Диа (Вайссман 64), Чауна (Симы 83)

Предупреждениe: Чауна 71

0:0 "Салернитаны" против "Торино" в гостях — несомненно почетный результат, в последнее время она также проигрывала "Ювентусу", "Наполи" и "Роме" лишь со счетом 1:2, играла 2:2 с "Миланом". Но в целом поражений набралось слишком много. Пять в предыдущих шести турах. Из-за чего уволили Филиппо Индзаги, и он не дотянул до дерби против брата Симоне.

На гостевой матч против лидера лиги ее последнюю команду вывел бывший партнер Симоне по "Лацио" Фабио Ливерани, и она выглядела отвратительно. В первом круге также проиграла этому сопернику со счетом 0:4, но тогда в первый час игры счет был 0:0 и играли "гранатовые" весьма прилично. Теперь же развалились сразу и навсегда. 1:26 по ударам по воротам, 27:73 по владению мячом.

Даже перед матчем Лиги Чемпионов против "Атлетико" "Интер" не пожелал провести ротацию, а выставил сильнейший состав. Кроме двух латералей. И он начал разрывать сразу же. Бастони замыкал угловой головой, Очоа отбил, Тюрам добил в стойку. Длинный пас на Бареллу, один-на-один и удар в перекладину. Тюрам бьет в упор — Очоа. Так что два ранних гола были более чем логичными.

Начал обе комбинации как раз бывший игрок "Салернитаны" и запасной латераль "Интера" Карлос Аугусто. Бразилец прорвался слева, упал, встал, прострелил в падении, и свободный Тюрам четко замкнул. Затем Карлос вбросил аут, Лаутаро Мартинес прорвался, развернулся, закрутил в дальний угол и стал единственным игроком "Интера" в 21-ом веке с как минимум 20-ю голами в лиге три сезона подряд.

Далее "Интер" уже гулял. При этом не забывая держать мяч, наглухо перекрывать оборону и пробивать по воротам соперника. Вновь прорыв слева, теперь уже Бареллы, два рикошета, выпущенный Очоа мяч — и Думфриз забивает.

Во втором тайме лидер лиги уже явно снизил темп, начались замены. Создать вышло мало. Очоа отбил мощный дальний удар Чалханоглу, отбил и удар головой Де Фрая с углового. И уже на последних секундах прострел Думфриза прервали отскоком к Арнаутовичу.

Десять побед и ничья "Интера" в 11-ти последних турах лиги, 15 побед и три ничьи в последних 18-ти. Как результат — прямо сейчас десять очков преимущества над "Ювентусом" и 11 — над "Миланом" — при равенстве матчей. А "Салернитана" отстает от 17-го места на семь очков, сыграв на два матча больше.

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