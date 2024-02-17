Следить

Футбол

Серия А. Наполи — Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионы спаслись в конце игры

Фото: Наполі

    • "Дженоа" Руслана Малиновского сумело дать бой действующему чемпиону Италии "Наполи". Сам украинец появился на поле на 75-ой минуте.

    Генуэзцы хорошо оборонялись против соперника, который большую часть времени был с мячом и много бил по воротам. В начале второго тайма "Дженоа" даже удалось забить. Правда, удержать победу не удалось — Нгонг на последней основной минуте сравнял счет.

    Серия А. 25-й тур

    Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

    "Наполи" — "Дженоа" 1:1

    Голы: Нгонг 90 — Френдруп 47

    "Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор (Натан 46), Ррахмани, Мадзокки (Оливера 65), Ангисса, Лоботка, Траоре (Линдстрем 59), Политано (Нгонг 59), Симеоне (Распадори 75), Кварацхелия

    "Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бане, Васкес, Сабелли (Читтадини 90+1), Бадель (Строотман 90+1), Френдруп, Мессиас (Малиновский 75), Мартин, Гудмундссон (Витинья 83), Ретеги (Экубан 75)

    Предупреждения: Эстигор 26, Кварацхелия 42, Ди Лоренцо 54 — Васкес 54, Витинья 90+2

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Серия А. Наполи — Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

    Футбол

    Дженоа с Малиновским сыграла вничью с Наполи: результаты матчей Серии А

    Автоспорт

    Брандл: Для Mercedes это прощальные гастроли Льюиса

    Футбол

    Агент Мильштейн: «13-й номер Дацюка и 91-й — Федорова в «Детройте» никому не дают, но из обращения их не выводят»

    Бокс

    Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

    Футбол

    Примера. Атлетико — Лас-Пальмас 5:0. Экспериментальный состав пошел на пользу

    Футбол

    Мы продали игроков 150 миллионов. Сергей Балтача хочет открыть в Лондоне академию имени Лобановского

    Автоспорт

    Перед Бахрейном Боттас с подругой отправился в Лапландию

    Баскетбол

    Старцев та Горобченко склали свої команди з гравців української Суперліги за всі часи

    Бокс

    Владимир БОГАТЫРЕНКО: «Подопечные доказали, что на них можно рассчитывать»

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол