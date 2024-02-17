Видеотрансляция игры «Тампа-Бэй» — «Флорида» начнется в 01.00

Никита Кучеров (слева). Фото USA Today Sports

В ночь на 18 февраля «Тампа-Бэй» дома на «Амали-арене» сыграет против «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 01.00 по московскому времени.

Официально в России не показывают игры НХЛ. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Тампа-Бэй» — «Флорида» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» (другой вариант для просмотра). Ключевые события игры регулярки доступны в матч-центре «СЭ».

«Лайтнинг» с 65 баллами располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 55 матчей. «Пантерз» находятся на первом месте на Востоке с 74 очками после 54 встречи.

За «Тампу-Бэй» играет российский нападающий Никита Кучеров. В нынешнем сезоне 30-летний хоккеист набрал 93 (36+57) очка в 54 встречах при показателе полезности «+6». Форвард в данный момент является лучшим бомбардиром лиги сезона 2023 / 2024.

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