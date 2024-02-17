Валенсия — Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Ожидается возвращение Яремчука – смотреть онлайн трансляцию матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Роман Яремчук пропустил матч прошлого тура “Валенсии” из-за болезни, но к игре с “Севильей” украинский форвард должен быть готов.

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Ла Лига, 25-й тур

17 февраля 2024. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Севилья"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча

В эфире

Телетрансляція матчу Валенсія — Севілья Смотреть трансляцию

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