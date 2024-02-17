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Валенсия — Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Ожидается возвращение Яремчука – смотреть онлайн трансляцию матча

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Роман Яремчук пропустил матч прошлого тура “Валенсии” из-за болезни, но к игре с “Севильей” украинский форвард должен быть готов.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Ла Лига, 25-й тур

    17 февраля 2024. Валенсия, "Месталья"

    "Валенсия" 22:00 "Севилья"

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    В эфире

    Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Телетрансляція матчу Валенсія — Севілья Смотреть трансляцию

    Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Валенсия – Севилья

    www.ua-football.com

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