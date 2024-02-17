Вестерло с Сидорчуком победил Стандарт в 26 туре Лиги Жюпиле

Украинец провел на поле 85 минут

Вестерло одержал домашнюю победу над Стандартом в 26-м туре бельгийской лиги Жюпиле.

Встреча завершилась со счетом 2:1 на пользу хозяев поля.

Украинец Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе Вестерло и провел на поле 85 минут. Результативными действиями не отметился.

Чемпионат Бельгии — Лига Жюпиле

26 тур, 16 февраля

Вестерло — Стандарт 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 — 36 Мадсен, 1:1 — 44 Лайфис, 2:1 — 62 Йоу

Раньше бывший вингер Зари Аллах’яр Саядманеш стал игроком Вестерло.

champion.com.ua