Дженоа с Малиновским сыграла вничью с Наполи, Ювентус потерял очки в игре с Вероной: результаты матчей Серии А

Результаты матчей 25-го тура итальянской Серии А

Фото: Get 7 февраля, состоялось три матча в 25-м туре итальянской Серии А.

Чемпионат Италии — Серия А

25 тур, 17 февраля

Наполи — Дженоа 1:1 (0:0)

Голлы: 0: 1-47 Френдруп, 1:1-90 Нгонге

Украинский защитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на поле на 75-й минуте встречи. Результативными действиями не отличился.

В этом сезоне 30-летний украинец сыграл 23 матча за Дженоа, у которых отличился тремя забитыми голами и двумя ассистами.

Верона — Ювентус 2:2 (1:1)

Гол: 1:0 — 11 Фолоруншо, 1:1 — 28 Влахович (пен), 2:1 — 52 Нослин, 2: 2 — 55 Рабио

Аталанта — Сассуоло 3:0 (1:0)

Голлы: 1:0 — 22 Пашалич, 2:0 – 58 Копмайнерс, 3:0 – 75 Баккер

champion.com.ua