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Футбол

Яремчук отыграл против Севильи. Известны оценки нападающего

К сожалению, не все так хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды на матч с "Севильей". На 73-й минуте, при счете 0:0, украинец был заменен.

    Роман 23 раза коснулся мяча, выполнил 2 удара в створ ворот (вместе с тем, упустив 2 прекрасные возможности, чтобы забить), отдал 8 точных пасов (из 13-ти), выиграл 2 единоборства, выполнил 1 лонгбол и заблокировал удар соперника. Также зафиксировано 8 потерь мяча.

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    Статистически-аналитические порталы не были щедрыми в выставлении оценок. От WhoScored Яремчук имеет 6,2 балла, а от Sofascore 6,1 балла, что является самой низкой оценкой в матче.

    www.ua-football.com

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