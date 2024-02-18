Дмитрий Воронков («Коламбус») принимает поздравления с голом от партнеров. Фото USA Today Sports

«Коламбус» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей голы забивали Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, две результативные передачи сделал Егор Чинахов, одним голевым пасом отметился Иван Проворов.

«Коламбус» набрал 44 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сан-Хосе» — 35 очков и 15-я строчка таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Коламбус» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Дюклер — 10, 3:39 — 1:0. Веренски — 2 (Годро, Рословик), 15:16 — 1:1. Марченко — 16 (Чинахов, Гудбрэнсон), 16:24 — 1:2. Воронков — 14 (Чинахов, Гудбрэнсон), 27:14 — 1:3. Дюклер — 11 (Зеттерлунд, Эддисон), 27:33 — 2:3. Зеттерлунд — 15 (бол., Эддисон, Гранлунд), 35:29 — 3:3. Дженнер — 17 (Годро, Проворов), 59:47 — 3:4.

Вратари: Кяхкенен (59:47) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (8+14+9) — 41 (16+12+13).

Наши: Барабанов (16.25/0/-2), Охотюк (13.14/3/0) — Воронков (15.05/2/+2), Марченко (17.30/3/+2), Проворов (22.12/3/-1), Чинахов (16.27/3/+2).

18 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.

Источник: НХЛ

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