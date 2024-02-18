Аутсайдер неслабо напряг ПСЖ в первый час игры

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Лига 1. 22-й тур

Нант, Божуар

Нант – ПСЖ 0:2

Голы: Эрнандес 60, Мбаппе 78 (п)

Нант: Дескам – Коко (Аблин, 79), Паллуа, Кастеллетто, Зезе, Коцца – Сиссоко (Мутуссами, 79), Чиривелья, Дуглас Аугусто – Кадевере (Траоре, 62), Мохамед (Саймон, 74)

ПСЖ: Доннарумма – Заир-Эмери, Маркиньос (Лукас Бералдо, 70), Данилу, Эрнандес – Угарте, Витинья, Асенсио (Мбаппе, 62) – Ли Кан Ин (Дембеле, 61), Коло-Муани (Хакими, 62), Барколя (Гонсалу Рамуш, 46)

Предупреждение: Сиссоко 77

После изнурительной битвы в Лиге Чемпионов против "Реала Сосьедад" Луис Энрике ожидаемо пошёл на серьёзную ротацию перед выездом на "Божуар". Коло Муани получил редкую возможность сыграть на острие атаки (чаще играет левого инсайда), также свои шансы получили Ли Кан Ин и Угарте. Вернулся в старт Эрнандес, плюс Асенсио попробовали в роли левого меццалы в полузащите.

Несмотря на довольное острое наполнение схемы и серьёзным территориальный перевес, до перерыва у ПСЖ фактически не было игры. "Нант" надёжно отсиживался в обороне большим числом, плюс у "канареек" хорошо работала система подстраховки. Итог: 82 процента стерильного владения и минимум конструктива в атаке у ПСЖ. 3 удара и ни одного в створ.

Зато в концовке тайма неожиданно включился "Нант", выдав две очень опасные контратаки. В первой Люка Эрнандес в рискованно подкате выбил мяч из-под ноги Дугласа Аугусто, который был готов расстреливать Доннарумму. Через пару минут грубо ошибся Данилу. Мохамед после обрезки португальца едва не подловил вратаря на противоходе, а на добивании удар Дугласа Аугусто по пустым воротам заблокировал Маркиньос. Напоследок был ещё и гол Паллуа с офсайда после корнера.

Устояв после серьёзного штурма команды, которая до этого не забивала в 3 из 4 последних домашних последних поединках, ПСЖ продолжил играть с огнём во второй половине. Мохамед в дебюте едва не отправил Кадевере 1 на 1 с кипером, но перестарался с силой передачи, плюс круто сыграл Доннарумма.

Но неожиданно забили первыми именно гости. На 60-й минуте Эрнандес воспользовался редкой возможностью пробить издали, и после рикошета от Сиссоко в ворота "Нанта" залетел дурачок. По ожидаемым голам былы 1.9 на 0.7 у Парижа, но "канарейкам" откровенно не повезло.

Буквально сразу же добивать "канареек" вышли три лидера Мбаппе, Дембеле и Хакими. Через четверть часа Мбаппе подставился под фол Дугласа Аугусто в чужой коробке, а затем сам же уверенно реализовал 11-метровый. Забив свой 21-й гол в 22 турах Лиги 1 и 31-й во всех турнирах. 0:2. Ленивая победа фаворита, который сегодня обошёлся не без проблем.

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