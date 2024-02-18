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Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024
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Команды с разными турнирными задачами
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25 тур
18 февраля, 18:30. "Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Дэвид Кут
Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine
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Содержание
"Лутон" и "Манчестер Юнайтед" переживают маленький подъем. Благодаря своим хорошим результатам в последних матчах обе команды улучшили свои позиции в турнирной таблице и сейчас реально мотивированы бороться. Правда, задачи у коллективов разные.
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Новости Лутона
За последние семь матчей "шляпники" проиграли только однажды. Правда, в очень важном матче. В предыдущем туре подопечные Эдвардса уступили прямому конкуренту в борьбе за выживание “Шеффилд Юнайтед”. "Лутон" допустил по своим воротам три удара в створ – все оказались в итоге пропущены. А вот "шляпники" значительно перебили соперника (20 выстрелов в сторону ворот), однако с реализацией все было плохо — тольк один забитый гол.
Это поражение не изменило позицию "Лутона". Команда находится на 17 месте – на расстоянии одного очка над зоной вылета. Правда, предстоят очень тяжелые матчи. Кроме МЮ будут еще "Ливерпуль" и "Астон Вилла". Параллельно – встреча с "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Плотность с тем же "Эвертоном" очень высока, поэтому каждое очко на вес золота.
Кадры хозяев
Три потери у "шляпников" перед этим поединком: Андерсен, Локьер и Накамба не сыграют сегодня. Так же Оньединма и Хасиока имеют повреждения, однако у них есть шанс выйти на поле против МЮ.
Новости Манчестер Юнайтед
У "манкунианцев" положительная серия имеет более яркие цвета. В последних четырех матчах подопечные тен Хага победили четырежды. В том числе разгромили "Вест Хэм" (3:0) и победили "Астон Виллу" (2:1). Эти поединки очень важны, буквально матчи за шесть очков, ведь соперники идут рядом в турнирной таблице. “Бирмингемцы” даже заскочили на четвертое место, воспользовавшись осечкой “Тоттенхэма”.
МЮ теперь может еще ближе подойти к "шпорам". Пока команда тен Хага находится на шестом месте в турнирной таблице. До пятого "Тоттенхэма" – шесть очков, к зоне Лиги чемпионов – восемь зачетных пунктов. Учитывая матч в запасе – отыграть этот отрыв стало еще реальнее. “Манкунианцы” действительно готовы замахнуться на топ-4, если продолжат свою удачную серию.
Кадры гостей
Уан-Биссака, Маунт, Маласия и Марсьяль вне игры из-за различных вил травм. Мартинес только недавно восстановился, однако снова попал в лазарет два тура назад. Пока у тен Хага пять потерь.
Последние пять матчей Лутона и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Последние пять встреч между соперниками
11.11.2023. Манчестер Юнайтед – Лутон 1:0 (АПЛ)
22.09.2020. Лутон – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
18.04.1992. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:3 (Высший дивизион)
21.09.1991. Манчестер Юнайтед – Лутон 5:0 (Высший дивизион)
23.03.1991. Манчестер Юнайтед – Лутон 4:1 (Высший дивизион)
Турнирная таблица чемпионата Англии# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ
1
Ливерпуль 25 17 6 2 59 — 24 57 2
Арсенал 25 17 4 4 58 — 22 55 3
Манчестер Сити 24 16 5 3 57 — 26 53 4
Астон Вилла 25 15 4 6 52 — 33 49 5
Тоттенхэм 25 14 5 6 52 — 38 47 6
Манчестер Юнайтед 24 13 2 9 33 — 33 41 7
Ньюкасл 25 11 4 10 53 — 41 37 8
Вест Хэм Юнайтед 25 10 6 9 36 — 44 36 9
Брайтон энд Хоув Альбион 24 9 8 7 43 — 40 35 10
Челси 25 10 5 10 42 — 41 35 11
Вулверхэмптон 25 10 5 10 39 — 40 35 12
Фулхэм 25 8 5 12 34 — 41 29 13
Борнмут 24 7 7 10 33 — 46 28 14
Брентфорд 24 7 4 13 35 — 43 25 15
Ноттингем Форест 25 6 6 13 32 — 44 24 16
Кристал Пэлас 24 6 6 12 27 — 43 24 17
Лутон Таун 23 5 5 13 33 — 45 20 18
Эвертон* 24 8 5 11 26 — 32 19 19
Бернли 25 3 4 18 25 — 55 13 20
Шеффилд Юнайтед 24 3 4 17 22 — 60 13
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Лутон – Манчестер Юнайтед
4.55 4.15 1.76 Узнать больше
Прогноз матча Лутон – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Разница в классе слишком велика. Однако "шляпники" недавно мощно выстрелили, забив восемь голов в двух матчах довольно крепким "Брайтону" и "Ньюкаслу". В то же время за последние 14 матчей "Лутон" всего один раз не забивал. А МЮ знаменит своими пропущенными. Только "Вест Хэм" не смог забить "манкунианцев" за их последние пять поединков. В ответ атака МЮ может сказать гораздо больше. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,6).