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Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

Команды с разными турнирными задачами

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 25 тур

    18 февраля, 18:30. "Кенилворт Роуд" (Лутон)

    Главный арбитр: Дэвид Кут

    Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine

    Трансляция матча

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    В эфире

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Трансляція матчу Лутон — Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    Содержание

  • Новости Лутона
  • Новости Манчестер Юнайтед
  • Последние пять матчей Лутона и Манчестер Юнайтед
  • Последние пять встреч между соперниками
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Лутон – Манчестер Юнайтед
  • Прогноз матча Лутон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

    • "Лутон" и "Манчестер Юнайтед" переживают маленький подъем. Благодаря своим хорошим результатам в последних матчах обе команды улучшили свои позиции в турнирной таблице и сейчас реально мотивированы бороться. Правда, задачи у коллективов разные.

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

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    Новости Лутона

    За последние семь матчей "шляпники" проиграли только однажды. Правда, в очень важном матче. В предыдущем туре подопечные Эдвардса уступили прямому конкуренту в борьбе за выживание “Шеффилд Юнайтед”. "Лутон" допустил по своим воротам три удара в створ – все оказались в итоге пропущены. А вот "шляпники" значительно перебили соперника (20 выстрелов в сторону ворот), однако с реализацией все было плохо — тольк один забитый гол.

    Это поражение не изменило позицию "Лутона". Команда находится на 17 месте – на расстоянии одного очка над зоной вылета. Правда, предстоят очень тяжелые матчи. Кроме МЮ будут еще "Ливерпуль" и "Астон Вилла". Параллельно – встреча с "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Плотность с тем же "Эвертоном" очень высока, поэтому каждое очко на вес золота.

    Кадры хозяев

    Три потери у "шляпников" перед этим поединком: Андерсен, Локьер и Накамба не сыграют сегодня. Так же Оньединма и Хасиока имеют повреждения, однако у них есть шанс выйти на поле против МЮ.

    Новости Манчестер Юнайтед

    У "манкунианцев" положительная серия имеет более яркие цвета. В последних четырех матчах подопечные тен Хага победили четырежды. В том числе разгромили "Вест Хэм" (3:0) и победили "Астон Виллу" (2:1). Эти поединки очень важны, буквально матчи за шесть очков, ведь соперники идут рядом в турнирной таблице. “Бирмингемцы” даже заскочили на четвертое место, воспользовавшись осечкой “Тоттенхэма”.

    МЮ теперь может еще ближе подойти к "шпорам". Пока команда тен Хага находится на шестом месте в турнирной таблице. До пятого "Тоттенхэма" – шесть очков, к зоне Лиги чемпионов – восемь зачетных пунктов. Учитывая матч в запасе – отыграть этот отрыв стало еще реальнее. “Манкунианцы” действительно готовы замахнуться на топ-4, если продолжат свою удачную серию.

    Кадры гостей

    Уан-Биссака, Маунт, Маласия и Марсьяль вне игры из-за различных вил травм. Мартинес только недавно восстановился, однако снова попал в лазарет два тура назад. Пока у тен Хага пять потерь.

    Последние пять матчей Лутона и Манчестер Юнайтед

    Последние пять встреч хозяев

  • 10.02. Лутон – Шеффилд Юнайтед 1:3 (АПЛ)
  • 03.02. Ньюкасл Юнайтед – Лутон 4:4 (АПЛ)
  • 30.01. Лутон – Брайтон 4:0 (АПЛ)
  • 27.01. Эвертон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)
  • 16.01. Болтон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)

    • Последние пять встреч гостей

  • 11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
  • 04.02. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
  • 01.02. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)
  • 28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)
  • 14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

    • Последние пять встреч между соперниками

    11.11.2023. Манчестер Юнайтед – Лутон 1:0 (АПЛ)

    22.09.2020. Лутон – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

    18.04.1992. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:3 (Высший дивизион)

    21.09.1991. Манчестер Юнайтед – Лутон 5:0 (Высший дивизион)

    23.03.1991. Манчестер Юнайтед – Лутон 4:1 (Высший дивизион)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Ливерпуль 25 17 6 2 59 — 24 57 2

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Арсенал 25 17 4 4 58 — 22 55 3

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Манчестер Сити 24 16 5 3 57 — 26 53 4

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Астон Вилла 25 15 4 6 52 — 33 49 5

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Тоттенхэм 25 14 5 6 52 — 38 47 6

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Манчестер Юнайтед 24 13 2 9 33 — 33 41 7

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Ньюкасл 25 11 4 10 53 — 41 37 8

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Вест Хэм Юнайтед 25 10 6 9 36 — 44 36 9

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Брайтон энд Хоув Альбион 24 9 8 7 43 — 40 35 10

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Челси 25 10 5 10 42 — 41 35 11

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Вулверхэмптон 25 10 5 10 39 — 40 35 12

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Фулхэм 25 8 5 12 34 — 41 29 13

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Борнмут 24 7 7 10 33 — 46 28 14

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Брентфорд 24 7 4 13 35 — 43 25 15

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Ноттингем Форест 25 6 6 13 32 — 44 24 16

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Кристал Пэлас 24 6 6 12 27 — 43 24 17

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Лутон Таун 23 5 5 13 33 — 45 20 18

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Эвертон* 24 8 5 11 26 — 32 19 19

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Бернли 25 3 4 18 25 — 55 13 20

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    Шеффилд Юнайтед 24 3 4 17 22 — 60 13

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Лутон – Манчестер Юнайтед

    Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

    4.55 4.15 1.76 Узнать больше

    Прогноз матча Лутон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

    Разница в классе слишком велика. Однако "шляпники" недавно мощно выстрелили, забив восемь голов в двух матчах довольно крепким "Брайтону" и "Ньюкаслу". В то же время за последние 14 матчей "Лутон" всего один раз не забивал. А МЮ знаменит своими пропущенными. Только "Вест Хэм" не смог забить "манкунианцев" за их последние пять поединков. В ответ атака МЮ может сказать гораздо больше. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,6).

    www.ua-football.com

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