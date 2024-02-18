Манчестер Юнайтед на выезде победил Лутон в 25-м туре АПЛ

В составе гостей дубль оформил Гойлунн

Манчестер Юнайтед победил Лутон в 25 туре АПЛ

Сегодня, 18 февраля, в 25 туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде победил Лутон.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу МЮ. В составе гостей дубль оформил Гойлунн.

Чемпионат Англии – АПЛ 25 тур, 18 февраля

Лутон — Манчестер Юнайтед 1:2 (1:2)

Голлы: 0:1 — 1 Гойлунн, 0:2 — 7 Гойлунн, 1:2 — 14 Моррис

Ранее Брайтон разгромил Шеффилд Юнайтед в 25 туре АПЛ.

champion.com.ua