Футбол
Манчестер Юнайтед на выезде победил Лутон в 25-м туре АПЛ
В составе гостей дубль оформил Гойлунн
Манчестер Юнайтед победил Лутон в 25 туре АПЛ
Сегодня, 18 февраля, в 25 туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде победил Лутон.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу МЮ. В составе гостей дубль оформил Гойлунн.
Чемпионат Англии – АПЛ 25 тур, 18 февраля
Лутон — Манчестер Юнайтед 1:2 (1:2)
Голлы: 0:1 — 1 Гойлунн, 0:2 — 7 Гойлунн, 1:2 — 14 Моррис
Ранее Брайтон разгромил Шеффилд Юнайтед в 25 туре АПЛ.