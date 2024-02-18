Нападающий Галатасарая может вернуться в АПЛ летом

Ивуариец захотел закончить сезон в Турции

Нападающий Галатасарая Уилфрид Заха может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает TalkSport.

31-летний игрок имел возможность покинуть стамбульский клуб зимой, однако принял решение доиграть сезон в Турции.

В летнее трансферное окно Заха может вернуться в АПЛ. Ранее он покинул Кристал Пелес на правах свободного агента.

Вилфрид отыграл в этом сезоне 31 матч за Галатасарай, забив 10 голов и отдав 5 ассистам.

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