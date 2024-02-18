Футбол
Нападающий Галатасарая может вернуться в АПЛ летом
Ивуариец захотел закончить сезон в Турции
Нападающий Галатасарая Уилфрид Заха может сменить клуб во время летнего трансферного окна.
Об этом сообщает TalkSport.
31-летний игрок имел возможность покинуть стамбульский клуб зимой, однако принял решение доиграть сезон в Турции.
В летнее трансферное окно Заха может вернуться в АПЛ. Ранее он покинул Кристал Пелес на правах свободного агента.
Вилфрид отыграл в этом сезоне 31 матч за Галатасарай, забив 10 голов и отдав 5 ассистам.