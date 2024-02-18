«Нью-Джерси» победил «Филадельфию» в «Зимней классике»

Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Встреча прошла на стадионе «Метлайф», который является домашней ареной для клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Стадион вмещает 82 500 зрителей — игру посетили 70 328 человек.

У хозяев по два раза забросили Нико Хишир и Нэйтан Бастиан, по одному голу у Брендана Смита и Тайлера Тоффоли. У гостей отличился дублем Оуэн Типпетт, еще одна шайба на счету Ника Силера.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 56 матчах. «Нью-Джерси» идет на девятой строчке с 60 очками в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Голы: Хишир — 16 (Палат, Марино), 0:32 — 1:0. Тоффоли — 24 (Смит, Д. Хьюз), 13:30 — 2:0. Типпетт — 20 (Конекны, Замула), 27:43 — 2:1. Смит — 3 (Палат, Хишир), 36:36 — 3:1. Бастиан — 4 (Майер, Лазар), 37:48 — 4:1. Типпетт — 21 (бол., Конекны, Фрост), 38:23 — 4:2. Хишир — 17 (Братт, Марино), 42:48 — 5:2. Силер — 1 (Лотон, Пелинг), 49:07 — 5:3. Бастиан — 5 (п.в., Хаула, Лазар), 58:15 — 6:3.

Вратари: Доус — Эрссон (56:40 — 58:15).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (13+14+13) — 46 (9+25+12).

Наши: — — Замула (11.57/0/0).

18 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 70328 зрителей.

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