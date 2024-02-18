Овечкин прервал голевую серию, но продолжил результативную! «Вашингтон» добыл важную победу

«Вашингтон» обыграл «Монреаль», Овечкин прервал голевую серию

Александр Овечкин в матче против «Монреаля». Фото USA Today Sports Александр мчит в топ-15 бомбардиров за всю историю лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Вашингтон» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Голы: Манта — 17 (Протас, Дженсен), 3:40 — 0:1. Джекай — 2 (Рой, Армиа), 5:04 — 1:1. Оши — 10 (бол., Строум, Овечкин), 10:00 — 1:2. Ньюхук — 8 (Армиа), 36:15 — 2:2. Милано — 5 (Пачиоретти, Эдмундсон), 43:27 — 2:3. Сузуки — 20 (бол., Слафковски, Мэтисон), 49:45 — 3:3. Протас — 4 (Дауд, Манта), 51:57 — 3:4.

Вратари: Аллен (57:33 — 59:04, 59:11) — Кемпер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (11+7+13) — 34 (16+9+9).

Наши: — — Овечкин (17.22/3/0).

Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

Этой ночью «Вашингтону» после четырех дней передышки предстояло вернуться в гонку за плей-офф и взять на выезде реванш за два поражения у «Монреаля», матчи с которыми у «Столичных» получаются в этой регулярке достаточно результативными. Проиграй сегодня команда Спенсера Карбери девятый раз на отрезке из 10 последних игр, и ее шансы на кубковую восьмерку Востока начали бы перетекать из разряда реальных в теоретические. К счастью, свежесть сегодня помогла парням из столицы США.

Гости трижды позволили хозяевам отыграться по ходу матча, но крайне важные два очка канадцам не отдали. И для кого встреча в «Белл Центре» стала по-настоящему особенной, так это для Ти Джея Оши. На 10-й минуте он не просто вывел «Кэпиталз» вперед, но и забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ. Помог достичь значимой отметки американскому ветерану, в том числе Овечкин, отличившийся в этом эпизоде голевой передачей и продливший результативную серию до восьми матчей подряд.

При этом первый период омрачился для гостей травмой Мартина Фехервари. В начале матча словацкий защитник в попытке зацепиться за потерянную шайбу неудачно приземлился на левую ногу и отправился в раздевалку, так и не вернувшись на лед этой ночью.

А вот рекорд Бретта Халла (7) по продолжительности голевой серии для игроков в возрасте 38 лет и старше капитану «Столичных», который нанес сегодня три броска в створ, не покорился. Зато Овечкин стал ближе к достижению другой канадца Пола Коффи. Пока легенда «Эдмонтона» идет на 15-м месте в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги, но теперь российский снайпер отстает от него всего на 8 очков.

Примечательно, что Спенсер Карбери не стал использовать своего лучшего бомбардира в концовке, когда «Хабс» сняли Джейка Аллена и больше двух минут провели с пустыми воротами. Во многом помешало выйти на лед в решающий отрезок россиянину удаление Тома Уилсона за полторы минуты до финальной сирены. В ситуации, когда нужно было изо всех сил охранять зыбкое преимущество, главный тренер «Кэпс» предпочел перестраховаться и выпустить на лед четвертое звено.

И далеко не всем американским журналистам это решение пришлось по душе: «Мне очень жаль, что Карбери не выпустил Овечкина сразу же после того, как «Монреаль» заменил вратаря на шестого полевого. Четвертое звено «Вашингтона» все равно сыграло неудачно, получило удаление. Похоже, для них было неожиданностью играть в концовке. А так, Овечкин мог бы забить в пустые и продлить голевую серию до 7 матчей. Карбс, на кону история!» — остался недоволен постоянный автор блога Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.

Как бы то ни было, сегодня два очка для «Вашингтона» были гораздо важнее Великой Погони своего капитана. Теперь «Кэпиталз» отстают от зоны wild card на шесть баллов, и после восьми поражений в девяти последних матчах им нужно по-прежнему выпрыгивать из штанов, чтобы не остаться без плей-офф во втором сезоне подряд.

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