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Райо Вальекано – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Примеры

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Getty Images / Global Images Ukraine

    • UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и мадридским "Реалом".

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    Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и продолжает помогать "сливочным", пока Тибо Куртуа находится в лазарете. "Реал" прошел каталонский барьер и мчит к чемпионству. Не станет ли встреча с аутсайдером сложностью для команды Анчелотти? Много ли работы будет у украинского вратаря? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 18 февраля – в 14:55 по киевскому времени.

    Комментатор: Роман Синчук

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    Райо Вальекано – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Примеры

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