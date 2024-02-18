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Футбол

Родри: Если мы хотим бороться за чемпионский титул, мы должны меньше допускать ошибки

Раскритиковал собственную команду

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал о том, как "горожане" играли против "Челси":

    "Если мы хотим бороться за чемпионский титул в этом сезоне, то нам нужно действовать более внимательно и ответственно. Мы допустили ошибку, и "Челси" этим воспользовался. Соперник ничем не удивил, разве наоборот, разочаровал тем, что встал всей командой в оборону. Во втором тайме они убрали почти всех атакующих футболистов и заменили их на игроков обороны. Они ничего не создали у наших ворот, кроме двух эпизодов, которые появились на наших ошибках".

    Напомним, вчера прошел матч в рамках 25-го тура АПЛ. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси", 1:1. Голы забивали Рахим Стерлинг на 42-й минуте и Родри на 83-й минуте матча.

    www.ua-football.com

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