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Севилья и Валенсия с Яремчуком не определили сильнее, Барселона дожила Сельту: результаты матчей Ла-Лиги

Результаты матчей 25-го тура испанской Ла-Лиги

Фото: Getty Image Ла-Лиги состоялось 4 матча.

Чемпионат Испании — Ла-Лига
25 тур, 17 февраля

Атлетико — Лас-Пальмас 5:0 (2:0)

Голлы: 1:0 — 15 Льоренте , 2:0 — 20 Льоренте, 3:0 — 47 Корреа, 4:0 — 62 Корреа (пен), 5:0 — 87 Депай

Осасуна — Кадис 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 63 Будимир, 2:0 — 90+1 Будимир

Сельта Виго — Барселона 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 45 Левандовский, 1:1 — 47 Аспас, 1:2 — 90+7 Левандовский (пен)

Валенсия — Севилья 0:0

Роман Яремчук вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 72 минуты

В текущем сезоне украинский нападающий «летучих мышей» сыграл 26 матчей, в которых он забил семь голов.

champion.com.ua

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