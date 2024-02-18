Футбол
Севилья и Валенсия с Яремчуком не определили сильнее, Барселона дожила Сельту: результаты матчей Ла-Лиги
Результаты матчей 25-го тура испанской Ла-Лиги
Фото: Getty Image Ла-Лиги состоялось 4 матча.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
25 тур, 17 февраля
Атлетико — Лас-Пальмас 5:0 (2:0)
Голлы: 1:0 — 15 Льоренте , 2:0 — 20 Льоренте, 3:0 — 47 Корреа, 4:0 — 62 Корреа (пен), 5:0 — 87 Депай
Осасуна — Кадис 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 63 Будимир, 2:0 — 90+1 Будимир
Сельта Виго — Барселона 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 45 Левандовский, 1:1 — 47 Аспас, 1:2 — 90+7 Левандовский (пен)
Валенсия — Севилья 0:0
Роман Яремчук вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 72 минуты
В текущем сезоне украинский нападающий «летучих мышей» сыграл 26 матчей, в которых он забил семь голов.