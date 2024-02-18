Шевченко встретится с руководством клубов УПЛ

Встреча состоится в преддверии старта второй половины сезона

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко проведет встречу с руководителями клубов УПЛ.

Об этом сообщает Футбол TIME.

Собрание запланировано на 22 февраля, накануне старта второй половины чемпионата.

Отмечается, что встреча будет проводиться за закрытыми дверями. Также не разглашается тема возможного обсуждения.

Напомним, первый матч второй половины украинской Премьер-лиги состоится в пятницу, 23 февраля. ЛНЗ Черкассы будет принимать Кривбасс.

Накануне на брифинге руководства украинской Премьер-лиги с журналистами состоялась презентация проекта UPL TV.

champion.com.ua