«Тампу» уничтожили в дерби штата! Даже тренер разнес свою команду

«Флорида» разгромила «Тампу-Бэй», Василевский пропустил 6 шайб

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт атакует ворота голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского. Фото USA Today Sports Василевский пропустил шесть шайб за два периода.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)

Голы: Хагель — 20 (Чирелли), 0:24 — 1:0. Монтур — 3 (Беннетт), 7:01 — 1:1. Беннетт — 12 (Ткачак, Куликов), 12:28 — 1:2. Стенлунд — 9 (Ломберг, Махура), 17:44 — 1:3. Форслинг — 8, 18:38 — 1:4. Ткачак — 19 (бол., Барков, Монтур), 20:23 — 1:5. Ткачак — 20 (бол., Верхэге, Монтур), 21:37 — 1:6. Верхэге — 29 (Беннетт, Ткачак), 41:05 — 1:7. Беннетт — 13 (Родригес, Лунделл), 41:56 — 1:8. Верхэге — 30 (Форслинг, Райнхарт), 44:09 — 1:9. Пойнт — 27 (бол., Кучеров, Хедман), 50:51 — 2:9.

Вратари: Василевский (Йоханссон, 40:00, 0:00) — Бобровский.

Штраф: 90 — 90.

Броски: 30 (9+16+5) — 30 (14+8+8).

Наши: Кучеров (18.30/4/-4) — Куликов (20.28/0/+3).

18 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Нынешнюю «Тампу» в этом сезоне невероятно сложно воспринимать претендентом на что-то серьезное. Даже несмотря на наличие лучшего игрока НХЛ, который отчасти маскирует проблемы команды и тащит ее на своей горбушке. Нынче рассчитывать на проход дальше первого раунда с одной играющей тройкой, нестабильным Василевским, ворохом проблем в обороне и откровенно чахлым боттомом практически нереально. Чемпионское окно «Лайтнинг» окончательно схлопнулось, и теперь они даже не первая команда своего штата — сегодняшнее дерби Флориды с «Пантерз» это в очередной раз доказало.

А ведь начиналось этой ночью для «Тампы» все достаточно радужно. «Лайтнинг» стартовали за здравие, оперативно открыв счет на 25-й секунде благодаря голу Брэндона Хэйгела. Но уже через несколько минут для «Молний» начался беспросветный кошмар, и парни Джона Купера еще до конца первого периода получили четверку в собственные ворота.

При этом не скажешь, что «Флорида» на голову переигрывала принципиального соперника. Сегодня «Пантеры» банально оказались безжалостны в реализации своих моментов и забивали на любой вкус.

Сравнявший счет Брэндон Монтур поставил Андрея Василевского в тупик мощным броском от синей линии и рикошетом от плеча Эмиля Лиллеберга, после которого шайба пошла в противоход голкиперу.

Мэттью Ткачак на пару с Сэмом Беннеттом великолепным броском канадца в касание наказали Никиту Кучерова за неудачную попытку вывести шайбу из собственной зоны.

Работяга Кевин Стенлунд, вошедший вместе с партнерами в чужую зону через вброс, воспользовался пустотой в центре и с усов поразил «домик» россиянина.

Густав Форслинг, получив шайбу на полборта, мудрить не стал и пульнул на пятак, а Василевский не сумел отразить бросок из-за контакта ловушки с клюшкой Картера Верхаге.

И драка Остина Уотсона с Джоном Гаджовичем при счете 1:2 не помогла хозяевам проснуться. А когда «Тампа» получила двойное меньшинство в начале второго периода и увидела дубль Ткачака, то ей ничего не оставалось, кроме как нервничать, грубить и сбиваться на постоянные стычки. Что до «Пантер» с главной занозой лиги Ником Казинсом и другими любителями поговорить, то они беспомощными котятами ожидаемо не стали и с радостью ввязались в треш-ток, сделав дерби еще ярче.

Купер мгновенно снимать своего первого номера после шести пропущенных голов не стал и дал доиграть ему до конца второго периода, заменив в перерыве на Юнаса Юханссона. Однако швед встряхнуть команду не смог и проглотил три шайбы за 20 минут игрового времени.

Впрочем, даже в таком кошмарном для «Болтс» матче Кучеров сумел набрать дежурное очко и увеличить отрыв от Нэйтана Маккиннона в гонке за «Арт Росс» до 5 баллов. В середине третьего периода, когда «Молнии» безнадежно горели 1:9, Никита вместе с первой спецбригадой не дал пропасть большинству и отличился голевым пасом на Брейдена Пойнта.

И очередное бомбардирское достижение своего лидера, который довел результативную серию до юбилейных десяти матчей подряд, — единственное светлое пятно «Тампы» сегодня.

Нужно ли говорить, что привыкший рубить правду прямо в лицо Купер на пресс-конференции здорово проехал по своим хоккеистам? «В течение стартовых 26 секунд это была чертовски классная игра для наших болельщиков. Но после них явно победила более сильная команда. «Флорида» превзошла нас. Они выиграли все единоборства за шайбу, они выиграли войну спецбригад. Если существует война, идущая во время рекламных пауз, они, вероятно, выиграли и ее», — разразился тренер на пресс-конференции.

Источник