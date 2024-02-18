Футбол
Тен Хаг – о молодых игроках МЮ: Нам нужно больше времени, чтобы бороться за самые высокие позиции
Хойлунд уже начал о себе говорить
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал подписание клубом молодых исполнителей:
“Летом мы решили привлечь молодых игроков для будущего – это было связано с FFP.
С таким выбором вы знаете, что вам понадобится больше времени, прежде чем вы сможете сразиться за самые высокие позиции в Премьер-лиге или Лиге чемпионов”, — сказал тен Хаг.
Во время летнего трансферного окна "манкунианцы" подписали за деньги пять футболистов на сумму 202,3 млн. евро. Ни один из них не старше 27 лет. Также 35-летний Эванс присоединился к команде на правах свободного агента.