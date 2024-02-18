Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Журналисты The Athletic оценили шансы игроков НХЛ на «Харт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту лиги.

Лидером рейтинга стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон с 67,6 процента. Вторым идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 23,5 процента. На третьей строчке — российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Его шансы оценили всего в 2,9 процента.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром этого сезона НХЛ. Он забросил 36 шайб и отдал 58 результативных передач, набрав в общей сложности 94 очка в 55 матчах сезона. На второй строчке — Маккиннон с 89 (32+57) баллами.

Кучеров вновь доказал, что он лучший в лиге. Форвард оторвался от главного преследователя

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