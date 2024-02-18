«Торонто» разгромил «Анахайм», Мэттьюс сделал шестой хет-трик в сезоне

Фото USA Today Sports

«Торонто» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

Форвард хозяев Остон Мэттьюс сделал шестой хет-трик в сезоне и установил рекорд клуба по числу матчей с тремя заброшенными шайбами в одном регулярном чемпионате.

Помимо Мэттьюса, у «Торонто» дважды забросил Бобби Макмэнн, по одному голу у Тодда Бертуцци, Джейка Маккейба, Вильяма Нюландера и Ника Робертсона.

У гостей отличились Фрэнк Ватрано и Райан Строум.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 66 очками в 53 матчах.

«Анахайм» идет 14-м на «Западе» с 40 очками в 54 играх.

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