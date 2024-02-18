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Василевского заменили после двух периодов матча с «Флоридой» — россиянин пропустил 6 шайб

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский был заменен после двух периодов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Россиянин отразил 16 бросков по своим воротам и пропустил 6 шайб. Вместо него на льду в третьем периоде появился Йонас Йоханссон.

Василевский пропустил 6 голов в третий раз за сезон — до этого россиянин делал это в матчах с «Далласом» (1:8) и «Бостоном» (3:7).

6 пропущенных шайб — худший результат Василевского в сезоне-2023/24.

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Василевского заменили после двух периодов матча с «Флоридой» — россиянин пропустил 6 шайб

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