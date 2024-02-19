Демьяненко увез в казарму — не хотел за Динамо играть: последнее большое интервью с легендой Динамо

Максим Розенко сделал последнее большое интервью с легендой Динамо Анатолием Сучковым

>В составе «Динамо» он выигрывал первое в истории команды «союзное» золото в 1961 году. После завершения игровой карьеры Сучков 38 лет работал в Киеве тренером-селекционером. Участвовал в переходах в Динамо Владимира Бессонова, Сергея Балтачи, Анатолия Демьяненко, Вадима Евтушенко, Виктора Хлуса, Василия Раца, Андрея Баля, Сергея Юрана, Виктора Леоненко, Сергея Реброва и десятков других игроков.</

Максим Розенко сделал последнее большое интервью с легендой Динамо Анатолием Сучковым.

Кляуза Сабо

— Анатолий Андреевич, правда, что благодаря Вам в штатное расписание футбольных команд СССР была введена должность тренера-селекционера?

– Да, до 1979 года такой должности в советских командах не было. Но однажды Валерий Васильевич меня вызвал и сказал, мол, с тобой хочет поговорить глава федерации футбола СССР Еремин. И смеется. Я спросил Лобановского о причине его смеха. Валерий Васильевич развел руками: «На тебя пожаловались».

— И кто постарался?

– Один уважаемый тренер, который на тот момент работал наставником Днепра (в 1979 году Днепр тренировал Йожеф Сабо, по итогам сезона команда вылетела из высшей лиги чемпионата СССР – прим. М.Р.). Когда его спросили, почему он не смог обеспечить результат, тот кивнул мне: «Сучков приезжает и забирает у нас лучших игроков». Тогда из Днепропетровска в Киев перешел молодой мальчик, который так и не заиграл в Динамо. Подчеркну, что разговор не шел об Анатолии Демьяненко или Михаиле Михайлове.

— Разговор с Ереминым был жестким?

– Он был нефутбольным человеком. В отличие от своего заместителя Вячеслава Соловьева. Я прекрасно знал Вячеслава Дмитриевича, в свое время тренировавшего киевское Динамо. Лев Яшин был тогда начальником сборных команд СССР. Вчетвером и разбирались. Еремин спросил: «Почему ты воруешь игроков у других команд?». Я отрицательно покачал головой: «Никого не ворую, просто выполняю поручение своего руководства». Прямо указать на Лобановского не мог, ведь официально работал старшим тренером украинского совета «Динамо». Еремин спросил фамилию моего непосредственного руководителя. Я назвал – он сразу позвонил ему в Киев. Там подтвердили мою легитимность. Соловьев сказал: «Ну, надо же с тренерами разговаривать, чтобы они были в курсе дела». Я объяснил, что с тренерами общаюсь — сначала иду к игроку, если футболист дает свое согласие на переход, довожу до сведения тренера команды. А иногда сразу иду к тренеру, а затем к игроку.

— Что ответили ваши судьи?

– Перевели разговор на ситуации, когда я привозил в Динамо футболистов из других республик. В том числе и из России. Акцентировали, что такие переходы должны согласовываться с Москвой. Ответил: «Я работаю в украинском» Динамо, где мне платят зарплату. Потому никакой логики в согласованиях с Федерацией футбола СССР не вижу. В Киеве мне поручается определенные задачи, которые решаю». На том и разошлись. Но после этой беседы со следующего сезона в штатном расписании советских футбольных команд мастеров была введена новая должность тренера-селекционера.

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— Ваши функции были узаконены, но стиль работы изменений не претерпел?

– продолжал искать таланты. Были заданы некоторые параметры поиска. Лобановский и Базилевич после своего прихода в Динамо ввели в команде ряд нововведений. Смоделировали качественно новый тренировочный процесс и создали модель команды и футболистов, подходящих под требования Динамо. Основные принципы модели футболиста и сегодня не потеряли своей актуальности. У Динамо сразу улучшилась командная игра и пришли громкие победы.

— И какая была модель футболиста, соответствующего Динамо?

— Во-первых, антропометрические данные – игрок должен был быть не ниже 176 сантиметров. Его скорость и технико-тактические действия также должны были соответствовать определенной шкале. Конечно, были исключения из правил – Заваров, Яремчук и Ребров своей уникальностью компенсировали не самые выдающиеся габариты. Однако Лозинский, Буряк, Хлус, Бессонов, Балтач, Кузнецов, Яковенко, Шматоваленко, Беланов отвечали всему спектру предъявляемых требований. Отбор проходил среди 18-20-летних футболистов, которых потом готовили под манеру игры команды. Программа подготовки в дубле и основном составе практически не отличалась — была лишь небольшая поправка на возраст.

Эпопея Юрчишина

— В советские времена Динамо собирало игроков преимущественно из Украины. Забрать молодежи талантов из других республик было труднее?

– Во-первых, такая задача не ставилась. Зачем? Нам хватало талантов и в Украине – молодежные сборные СССР на 60 процентов были укомплектованы из украинцев. Прецеденты случались. В 1976 году забирали Прохорова из Спартака. Александр именно от нас в Москву уехал. Родился в Бресте, к нам пришел из запорожского «Металлурга». В 1970-71 гг. сыграл за Динамо 18 матчей. Уехал в Спартак. Когда вернувшийся в Киев красно-белый такой скандал подняли, что вскоре Прохорову пришлось возвращаться в Москву.

— Правда, что с Эдгаром Гессом вы договорились, но потом украинское партийное руководство аннулировало переход? — Да, наверху посчитали, что футболист с такой фамилией не может выступать за киевское Динамо. Может быть, внимательно его биографию изучили. У Гесса дед под Одессой в немецкой деревне жил. Когда деревню вермахт занял, деда включили в немецкую часть. Воевал не на той стороне. В Спартаке на эти нюансы биографии внимания не обратили, и Гесс вместо Киева уехал в Москву.

— Украинское МВД в советское время много помогало команде?

– Конечно. Когда они забирали в армию молодых футболистов, нам сразу об этом сообщали. С Канчелькисом и Онопко любопытная ситуация получилась. Их вызвали, нам об этом сразу доложили. Мы Андрея с Витей посмотрели, решили, что подходят. Через полтора года Канчелькис уже потихоньку влился в команду, начал играть, а Онопко никак не мог пробиться в состав. Он и сагитировал Андрея переехать в Донецк. В Шахтере им пообещали место в основном составе, неплохую зарплату. Поэтому, как только срок срочной службы у них закончился, они уехали в Донецк.

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— Московские команды часто у вас перехватывали игроков?

– Случалось. Помню историю со Степаном Юрчишиным, который в 1979 году в составе Карпат в первой лиге забил 42 мяча в 42 матчах и даже успел за сборную СССР несколько раз сыграть. Приехал к нему еще летом 1977 года, договорились обо всем. Юрчишин написал заявление. Выступал он тогда за львовский СКА. Я его спрашиваю: «Из ЦСКА на тебя не выходили?». Он отрицательно качает головой. «После моего приезда ситуация изменится – завтра к тебе придут люди из Карпат, а послезавтра – из ЦСКА». И как в воду смотрел. Через две недели приехал в Москву посмотреть игру Торпедо – в круг моих обязанностей в Динамо также входил просмотр будущего соперника. Торпедо встречалось с ЦСКА. Смотрю, Юрчишин уже при армейцах в стартовом составе выходит. Меня это открытие не смутило – у нас со Степой все равно была договоренность, что после окончания срочной службы заберем его у Динамо.

— Почему же Юрчишин из ЦСКА не в Киев, а во Львов вернулся?

— У него родители и брат с семьей жили в деревне — в полусотне километров от Львова. Отец работал во Львове и каждый день мотался из деревни в город. Карпаты сделали Юрчишину королевское предложение – дали во Львове квартиру ему, родителям и семье брата. Как он мог от этого отказаться? Отыграл там два года, получил травму. Сделали ему операцию. Помню, за ним приехал – снова в Динамо забирать. Так он в той игре снова травму получил. В итоге в «Динамо» только в 1981 году попал. Но после двух серьезных сделок было уже другим футболистом. В Киеве не заиграл. Через год уехал обратно в Карпаты.

— А кто из украинских игроков отказался от перехода в Динамо?

— Владимир Лютый не захотел уезжать из Днепра. Игорь Беланов в первый раз решительно покачал головой – ему тогда 18 лет было. Сказал, что ему еще рано. Забрали Игоря шесть лет спустя. Заваров наше предложение почему-то не вдохновило – предпочел из Зари в ростовский СКА перебраться – вслед за Сергеем Андреевым. В Динамо только спустя три года попал. Андреев тоже отказался, а потом уже из Ростова просился к нам. Я ему говорю: «Как могу тебя оттуда забрать, если ты уже офицер?!».

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Упрямство Бессонова

— Почему Юрий Никифоров в Киеве не остался? К тому времени он уже дебютировал за Динамо в еврокубках, был виден его потенциал…

– Это у него надо спросить. Мы как узнали, что Юру хотят у ЦСКА забрать – уже и персональный наряд оформили, сразу перешли в контратаку. Оформили Никифорова в украинские войска правительственной связи. И забрали в Динамо. Но как только срок службы у Юры истек, сразу же вернулся в Одессу. Уже оттуда через два года его в Спартак пригласили.

— Демьяненко, чтобы он стал более уступчивым, пришлось в воинскую часть отправлять?

– Сначала он согласился, но потом в Днепре его отрадили от перехода. Пришлось принимать меры. Он проходил военную службу в Днепропетровске. Мы его в столичную часть перевели. Я ему объяснил: «Ты уже, Толик, здесь, в Киеве. Если откажешься ехать с командой на собрание, пойдешь служить в воинскую часть». Он не поверил. Да я его в казарму и повез. Командир части, увидев Демьяненко удивившись, спросил: «В чем провинился?». «Не хочет за Динамо играть» – отвечаю. Забрали Толика через 20 дней, он после этого просто рвался на поле.

— Юрана отправили в казарму за нарушение спортивного режима?

– Сергея хотели забрать у ЦСКА. На него уже выписан персональный наряд. Я сразу же улетел за ним в Луганск. Договорился, чтобы его быстро с военного учета сняли – в связи с изменением места жительства, переездом в Киев. А с тренером Зори, что до конца сезона Юран еще будет выступать в Луганске. Если не ошибаюсь, на последние матчи Зари он уже из Киева ездил. Мы его на военный учет долго не ставили – потому что на следующий день мог приехать наряд из ЦСКА. Поставили только после того, как от нашего МВД получили зеленый свет. А в воинскую часть Сергей попал из-за загула на 8 марта. Я Лобановского за него просил. Мол, Васильевич, ну как можно таких нападающих в часть отправлять?! Через месяц Юрана в команду вернули.

— Когда футболисты не соглашались переходить в Динамо, еще к каким трюкам прибегали?

– Бессонов никак не хотел из Харькова уезжать. Приехал к нему домой, побеседовал с его отцом. Отец тоже начал возражать: «Мы харьковчане, пусть Вова за Металлист играет». Здесь его старшая сестра приходит. Спрашивает, в чем дело. Я объяснил ситуацию. Вижу, что он реагирует нормально. В конце разговора попросил, чтобы она меня провела. А там уже рассказал, какие у Бессонова перспективы у Динамо: сразу решается вопрос с армией и институтом, если заиграет в Киеве, будет все. Причем упор делался исключительно на то, что дается уникальный шанс попробовать себя в Динамо. Через несколько дней Вова приехал в Киев.

— Литовченко тоже поначалу Динамо отказал?

– Гена вообще в 18 лет написал заявление на прием в московское Динамо. Затем писал второе, чтобы первое заявление считали недействительным. Мы тоже хотели его унести. Но Днепр достойно держал оборону. Литовченко жил в Днепродзержинске в трехкомнатной квартире с родителями, сестрой и ее мужем. Днепр выделил сразу две квартиры в Днепропетровске – родителям и персонально ему. Гена мне так и сказал: «Ну как после такого могу уйти из Днепра. Не имею морального права». И, кстати, на тот момент правильно сделал – в составе Днепра в 1983 году стал чемпионом СССР, а в 1985-м он был признан лучшим футболистом страны. Только в 25 лет вместе с Протасовым к нам приехал – к этому времени относительно перехода с ними уже непосредственно Лобановский договаривался.

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Личное дело:

Анатолий Сучков. Родился 5 ноября 1934 г. в Москве. Мастер спорта СССР по футболу. Выступал за команды: «Металлург» Запорожье (1953), ДОФ Севастополь (1954-57), «Спартак» Москва (1958-1959), «Динамо» Киев (1959-1964), «Карпаты» Львов (1964-1965). В чемпионатах СССР сыграл 111 матчей (за «Динамо» 108).

Достижения: Чемпион СССР (1961). Серебряный призер чемпионата СССР (1960).

Тренировал «Буковину» Черновцы (1971), работал тренером-селекционером киевского «Динамо» (1974-93, 2000-2009).

Тренер школы «Динамо» Киев ( 1966), начальник команды «Металлист» Харьков (1966-67), тренер «Днепра» Днепропетровск (1995).

Умер 10 октября 2021 года в Киеве.

Фото: из семейного архива Анатолия Сучкова

Максим Розенко

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