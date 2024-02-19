Эвертон Миколенко будет принимать Кристал Пелес: расписание матчей АПЛ

Расписание матчей 25-го тура АПЛ на 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, состоится один матч 25-го тура английской Премьер-лиги.

В частности, Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, встретится с Кристал Пелес. В этом сезоне украинский левый защитник отыграл 25 матчей за «ирисок» и отличился 2 голами.

Расписание матчей 25-го тура АПЛ на 19 февраля:

22:00 Эвертон — Кристал Пелес

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