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Футбол

Эвертон Миколенко будет принимать Кристал Пелес: расписание матчей АПЛ

Расписание матчей 25-го тура АПЛ на 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, состоится один матч 25-го тура английской Премьер-лиги.

В частности, Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, встретится с Кристал Пелес. В этом сезоне украинский левый защитник отыграл 25 матчей за «ирисок» и отличился 2 голами.

Расписание матчей 25-го тура АПЛ на 19 февраля:

  • 22:00 Эвертон — Кристал Пелес

    • Раньше определился лучший игрок в АПЛ.

    Накануне Челси без Михаила Мудрика сыграл вничью с Манчестер Сити, Борнмут с Ильей Забарным.Расписал мировую с Ньюкас.
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