Футбол
Эвертон Миколенко будет принимать Кристал Пелес: расписание матчей АПЛ
Расписание матчей 25-го тура АПЛ на 19 февраля
Сегодня, 19 февраля, состоится один матч 25-го тура английской Премьер-лиги.
В частности, Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, встретится с Кристал Пелес. В этом сезоне украинский левый защитник отыграл 25 матчей за «ирисок» и отличился 2 голами.
Расписание матчей 25-го тура АПЛ на 19 февраля:
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