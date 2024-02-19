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Футбол

Гол Манчестер Юнайтед в ворота Лутона на первой минуте стал для манкунианцев рекордно быстрым

Хойлунд установил новое достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В матче между "Лутоном" и "Манчестер Юнайтед" счет был открыт уже на первой минуте благодаря Расмусу Хойлунду.

    Этот гол на 37 секунде стал для МЮ самым быстрым выездным в истории выступлений в рамках АПЛ, сообщает Opta.

    Также преимущество 2:0 в гостевом поединке на седьмую минуту матча – самое быстрое достижение "манкунианцев".

    В итоге “красные дьяволы” победили со счетом 2:1. Это была их пятая победа подряд, в том числе четыре из них одержаны в рамках АПЛ. Пока команда находится на пятом месте турнирной таблицы.

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