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Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трех очков

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3).

Теперь у 28-летнего канадца 91 (33+58) очко в 56 матчах сезона-2023/24.

Маккиннон занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Форвард сократил отставание от российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова до трех очков.

Третью строчку занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 81 (21+60) очко в 49 матчах.

Гонка бомбардиров НХЛ

Сезон-2023/24

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 94 (36 голов+58 передач) очков в 55 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 91 (33+58) в 56

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 81 (21+60) в 49

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