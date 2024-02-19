Футбол
Индзаги — о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Нам понадобится настоящий Интер
Тренер Интера высказался накануне матча ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался накануне матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
"Завтра вечером мы встретимся с достойным соперником. В последних нескольких играх "Атлетико" сменил 22-23 игроков, а команда не изменилась. Это замечательный клуб, который очень хорошо тренирует Диего. Для нас это будет очень сложный матч, но мы сыграем великолепно".
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"Мы знаем, что будет отличная атмосфера. Нам понадобится настоящий "Интер", — добавил Индзаги.
Напомним, что 20 февраля итальянский "Интер" сыграет против "Атлетико Мадрид" в рамках Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по киевскому времени.