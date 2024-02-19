Следить

Футбол

Индзаги — о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Нам понадобится настоящий Интер

Тренер Интера высказался накануне матча ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался накануне матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

    "Завтра вечером мы встретимся с достойным соперником. В последних нескольких играх "Атлетико" сменил 22-23 игроков, а команда не изменилась. Это замечательный клуб, который очень хорошо тренирует Диего. Для нас это будет очень сложный матч, но мы сыграем великолепно".

    Читайте такжеАльмерия установила антирекорд Ла Лиги за всю историю турнира

    "Мы знаем, что будет отличная атмосфера. Нам понадобится настоящий "Интер", — добавил Индзаги.

    Напомним, что 20 февраля итальянский "Интер" сыграет против "Атлетико Мадрид" в рамках Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Марсель — Шахтер: где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

    Автоспорт

    Названы возможные претенденты на замену Хорнера

    Баскетбол

    Навіть Шакіл О’Ніл виглядає маленьким поруч із Вембаньямою. В мережі набирає популярності відео з Матчу зірок

    Баскетбол

    Як Україна фінансує спорт у 2024 році. Інфографіка Tribuna.com

    Бокс

    Экс-катмен Кличко рассказал, как Усик будет использовать рассечение Фьюри

    Футбол

    Индзаги — о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Нам понадобится настоящий Интер

    Баскетбол

    Степановский: В матче со Словенией очень важно защититься и со своей стороны сыграть в быстрый баскетбол

    Футбол

    Марсель – Шахтер: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

    Автоспорт

    Макс Ферстаппен начнёт тесты Red Bull Racing

    Баскетбол

    Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Футбол

    Шахтер – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.02.2024

    Баскетбол

    Киев-Баскет арендовал центрового Черкасских Мавп Скиру

    Бокс

    Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко

    Футбол

    Лунин тащит Реал, Сити бьет датчан, новые проблемы Довбика. Главные новости за 13 февраля

    Автоспорт

    Ф2: Зейн Мэлони – вновь лучший на тестах в Бахрейне

    Баскетбол

    Зацініть, у чому Вембаньяма прийшов на гру – нехай потім не питає, чому його називають слендерменом

    Футбол

    Манчестер Сити установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов

    Футбол

    Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

    Футбол

    Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол