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Футбол

Марсель решил уволить Гаттузо

В четверг, 22 февраля, Олимпик встретится с Шахтером

Фото: Getty Images

Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо был уволен со своей должности.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство клуба проинформировало тренерский штаб итальянского наставника о таком решении.

  • Марсель — Шахтер: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

    • Накануне Олимпик в большинстве проиграл&nbsp ;Бресту. Гаттузо попросил прощения за это поражение.

    Напомним, Марсель — соперник Шахтера в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится в четверг, 22 февраля, во Франции.

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