Марсель решил уволить Гаттузо

В четверг, 22 февраля, Олимпик встретится с Шахтером

Фото: Getty Images

Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо был уволен со своей должности.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство клуба проинформировало тренерский штаб итальянского наставника о таком решении.

Марсель — Шахтер: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

Накануне Олимпик в большинстве проиграл ;Бресту. Гаттузо попросил прощения за это поражение.

Напомним, Марсель — соперник Шахтера в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится в четверг, 22 февраля, во Франции.

champion.com.ua