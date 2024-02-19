Футбол
Марсель решил уволить Гаттузо
В четверг, 22 февраля, Олимпик встретится с Шахтером
Фото: Getty Images
Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо был уволен со своей должности.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Руководство клуба проинформировало тренерский штаб итальянского наставника о таком решении.
Накануне Олимпик в большинстве проиграл  ;Бресту. Гаттузо попросил прощения за это поражение.
Напомним, Марсель — соперник Шахтера в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится в четверг, 22 февраля, во Франции.