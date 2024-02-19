Футбол
Марсель – Шахтер: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы
Лига Европы УЕФА-2023/24, плей-офф Стыковой раунд, ответный матч 22 февраля, 2024 год. 22:00
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Олимпик Марсель (Франция) — Шахтер Донецк (Украина)
Велодром (Марсель, Франция) Главный арбитр — Трансляция — MEGOGO
Донецкий Шахтер и марсельский Олимпик встретятся поспорят за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Ответный матч будет домашним для французского клуба и состоится в четверг, 22 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Марсель
После ничьей (2:2) с Шахтером в первой игре подопечные Дженнаро Гатузо провели выездной матч против Бреста в Лиге 1. Он получился еще менее успешным – поражение со счетом 0:1, к тому же гол провансальцы пропустили под занавес встречи, уже играя в большинства.
Последнюю победу Олимпик одержал еще больше месяца назад в Кубке Франции над скромным Тьонвиллем, а в чемпионате в 2024 году вообще не знает победы и отстал от еврокубковой зоны уже на 6 очков. Несмотря на то, что перед матчем в Гамбурге СМИ сообщали о доверии руководства к итальянскому тренеру, тучи над головой легенды Милана становятся все гуще. Пушич недоглядел, Гаттузо недотерпел: ;Марсель
В четверг за французский клуб не сыграют травмированные полузащитники Бильаль Надир и Валентен Ронжье, а также нападающий Педро Руис. Из-за перебора желтых карт не будет доступен защитник Леонардо Балерди.
Зато, вероятно, сыграет основной центральный защитник Шансель Мбемба, который первый матч провел на скамье запасных, потому что только накануне вернулся из Кубка африканских наций, где дошел до полуфинала со сборной ДР Конго, а в воскресном поединке с Брестом минут сыграл .
Шахтер
Этот матч станет для «горняков» вторым официальным в 2024 году, поскольку Украинская Премьер-лига возобновится после паузы только 23 февраля.
На зимнем собрании подопечные Марино Пушича провели 8 матчей (3 победы, 3 ничьих и 2 поражения). Во время трансферного окна действующие чемпионы Украины успели совершить два ценных приобретения: ряды клуба пополнили бразильские полузащитники Кевин и Марлон Гомес (оба – за 12 млн евро). Также важно, что дончане смогли удержать Георгия Судакова, к которому, по сообщениям СМИ, существует предметный интерес со стороны европейских топклубов.
В четверг Шахтеру не смогут помочь нападающий Лассина Траоре, до сих пор не восстановившийся от тяжелой травмы, полученной еще в августе, центральный защитник Дмитрий Чигринский и как раз звездный новичок Гомес, который травмировался, находясь в олимпийской сборной Бразилии.
История встреч
Два матча между этими командами выиграл Шахтер (2:0, 2:1), а еще один — самый свежий — завершился вничью (2:2).
Прямая язык
Дженнаро Гатузо (главный тренер Марселя): Появится ближе к матчу…
Марино Пушич (главный тренер Шахтера) : Появится ближе к матчу…
Ориентировочные составы
Марсель: Лопес, Клос, Мбемба, Жиго, Мерлен, Кондогбия, Арит, Ндиае, Мумбанья, Обамеянг, Луис Энрике.
Шахтер:Резник, Конопля , Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Цифры и факты
Прогноз букмекеров
Прогноз Чемпиона
Ничья — 1:1 и победа Шахтера в овертайме или в серии пенальти.