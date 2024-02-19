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Марсель – Шахтер: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Первая игра завершилась со счетом 2:2

Getty Images

Марсельский Олимпик является явным фаворитом ответного матча раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы против донецкого Шахтера по котировке букмекеров .

Коэффициенты

  • Победа Марселя — 1,75
  • Ничья — 4,05
  • Победа Шахтера -&nbsp ;4,80

    • Общий проход французов дальше считают еще более вероятным — 1,42 против 3,00.

  • Марсель — Шахтер: где смотреть онлайн матч раунда плей-офф Лиги Европы

    • Игра будет домашней для Марселя и состоится в четверг, 22 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

    Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:2, а правило выездного гола в еврокубках уже не действует, так что любая ничья переведет матч в дополнительное время. .

    Также следует отметить, что, вероятно, на поле Велодрома провансальцев выведет новый тренер, поскольку, по сообщениям инсайдеров, руководство Марселя решило уволить Дженнаро Гаттузо на фоне неудачных результатов команды.

    Цифры и факты

  • Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, тогда еще называвшегося Кубком УЕФА
  • Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме
  • Это был последний розыгрыш именно Кубка УЕФА — в следующем сезоне турнир подвергся ребрендингу, сменил название на «Лига Европы УЕФА», изменил формат группового этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований, остался прежним
  • В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в раунде плей-офф ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Ренн
  • В 20 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 6 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница м — 28:23)
  • Марсель из 7 матчей против украинских клубов выиграл лишь один — в 1/16 финала КУЕФА-2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0
  • Марсель — единственный французский клуб, который выигрывал Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93)

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