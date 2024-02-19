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Марсель — Шахтер: где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

Первая игра завершилась со счетом 2:2

Getty Images

Донецкий Шахтер и марсельский Олимпик поспорят за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Ответный матч на стадионе «Велодром» состоится в четверг, 22 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть прямую трансляцию онлайн можно на медиасервисе &MEGOGO. Трансляция доступна по подпискам «Максимальная» и «Спорт». Эфир можно просмотреть в разделе «Спорт» и на собственном канале «MEGOGO Футбол Первый».

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    • Также трансляция будет доступна в сервисе Volia TV.

    < Напомним, первая игра завершилась со счетом 2:2, а правило выездного гола в еврокубках уже не действует, так что любая ничья переведет матч в дополнительное время.

    Цифры и факты

  • Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, тогда еще называвшегося Кубком УЕФА
  • Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме
  • Это был последний розыгрыш именно Кубка УЕФА — в следующем сезоне турнир подвергся ребрендингу, сменил название на «Лига Европы УЕФА», изменил формат группового этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований, остался прежним
  • В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в раунде плей-офф ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Ренн
  • В 20 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 6 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница м — 28:23)
  • Марсель из 7 матчей против украинских клубов выиграл лишь один — в 1/16 финала КУЕФА-2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0
  • Марсель — единственный французский клуб, который выигрывал Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93)

    • Марсель — Шахтер: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

    champion.com.ua

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