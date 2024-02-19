Марсель в большинстве проиграл Бресту: результаты матчей Лиги 1

Результаты матчей 22 тура французской Лиги 1

Сегодня, 18 февраля, состоялось шесть матчей 22-го тура французской Лиги 1.

Соперник Шахтера в Лиге Европы Марсель уступил в игре французской Лиги 1. Брест с 60 минуты матча играл в меньшинстве и сумел вырвать победу, забив гол в конце встречи.

Чемпионат Франции — Лига 1

22 тур, 18 февраля

Страсбург — Лорьян 1:3 (0:2)

Голлы: 0:1 — 2 Бамба, 0:2 — 45+1 Бамба, 0:3 — 49 Понсо, 1:3 — 51 Гильбер

Монако — Тулуза 1:2 (0:1)

Голлы: 0:1 — 41 Сьерро, 1:1 — 48 Аклиуш, 1:2 — 70 Коста

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Монпелье — Мец 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 3 Силла, 2:0 — 50 Сагнан, 3: 0 — 86 Саванье

Ренн — Клермон 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 — 31 Омари, 2: 0 — 58 Терье, 2:1 — 62 Матсима, 3:1 — 64 Терье

Реймс — Ланс 1:1 (1:1)

Голлы: 1:0 — 41 Диаките, 1:1 — 45+1 Саид

Брест — Марсель 1:0 (0: 0)

Гол: 1:0 — 89 Ле-Мела

Накануне&ПСЖ уверенно обыграл Нант.

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