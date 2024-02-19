«Айлендерс» — «Рейнджерс». Фото USA Today Sports

Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ стал третьим по посещаемости в истории лиги.

Встреча прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф», который принимает игры по американскому футболу и вмещает 82500 зрителей. Игру «Айлендерс» и «Рейнджерс» посетили 79 690 человек. Победу в матче со счетом 6:5 в овертайме одержали «Рейнджерс».

Рекордным в истории НХЛ является матч «Детройта и «Торонто» в 2014 году, который посетили 105 491 человек. На втором месте идет игра «Нэшвилла» и «Далласа» в 2020-м — 85 630 зрителей.

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