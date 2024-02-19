Футбол
Матч Александрия – Шахтер состоится со зрителями
На поединок 18-го тура УПЛ могут допустить 1200 болельщиков
Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги Александрия – Шахтер может состояться в присутствии зрителей.
Об этом сообщает ТаТоТаке
Отмечается, что «горожане» получили разрешение на допуск болельщиков на домашние игры от местной военной администрации. На матчах может присутствовать 1200 человек.
Поединок состоится в понедельник, 26 февраля, в 13:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что президент УАФ Андрей Шевченко проведет встречу с руководителями клубов Украинской Премьер-лиги.