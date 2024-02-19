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Футбол

Матч Александрия – Шахтер состоится со зрителями

На поединок 18-го тура УПЛ могут допустить 1200 болельщиков

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги Александрия – Шахтер может состояться в присутствии зрителей.

Об этом сообщает ТаТоТаке

Отмечается, что «горожане» получили разрешение на допуск болельщиков на домашние игры от местной военной администрации. На матчах может присутствовать 1200 человек.

Поединок состоится в понедельник, 26 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что президент УАФ Андрей Шевченко проведет встречу с руководителями клубов Украинской Премьер-лиги.

champion.com.ua

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