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Милан подписал контракт с талантливым форвардом — Инсайдер

16-летний нападающий подписал контракт с итальянским клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Милан" подписал контракт с 16-летним центральным нападающим Симоне Лонтани.

    По информации Николо Скиры, договор рассчитан на два сезона, до 2026 года. Это первое профессиональное соглашение игрока.

    В этом сезоне Симоне за "Милан U-17" сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов.

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