Футбол
Монца неожиданно победила Милан, Рома разгромила Фрозиноне: результаты матчей Серии А
Результаты матчей 25-го тура итальянской Серии А
Сегодня, 18 февраля, состоялось пять матчей 25-го тура итальянской Серии А.
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Чемпионат Италии — Серия А
25 тур, 18 февраля
Лацио — Болонья 1:2 (1:1)
Голлы:1:0 — 18 Исаксен, 1:1 — 39 Эль-Аззузи, 1:2 — 78 Зирке
Эмполи — Фиорентина 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 29 Бельтран, 1:1 — 56 Ньянг (пен)
Украинец Виктор Коваленко весь матч провел на скамье запасных Эмполи.
Удинезе — Кальяри 1:1 ( 1:1)
Голы: 1:0 — 14 Земура, 1:1 — 44 Гаэтано
Фрозиноне — Рома 0:3 ( 0:1)
Голлы: 0:1 — 38 Хейсен, 0:2 — 71 Азмун, 0:3 — 81 Паредес (пен)
Монца — Милан 4:2 (2:0)
Голы: 1:0 — 45 Пессина (пен), 2:0 — 45+6 Мота, 2:1 — 65 Жира, 2 :2 — 88 Пулишич, 3:2 — 90 Бондо, 4:2 — 90+6 Коломбо
Ранее Дженоа с Русланом Малиновским сыграла вничью с Наполи.