Футбол
НХЛ: «Миннесота» — «Ванкувер», «Тампа-Бэй» — «Оттава». Расписание матчей 19 и 20 февраля
Хоккеисты «Тампы-Бэй». Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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19 февраля, понедельник
20.30 мск. «Баффало» — «Анахайм»
21.00. «Бостон» — «Даллас»
21.00. «Сент-Луис» — «Торонто»
22.00. «Миннесота» — «Ванкувер»
23.30. «Сиэтл» — «Детройт»
20 февраля, вторник
00.00. «Аризона» — «Эдмонтон»
00.00. «Калгари» — «Виннипег»
00.00. «Сан-Хосе» — «Вегас»
03.00. «Каролина» — «Чикаго»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Оттава»
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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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