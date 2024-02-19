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НХЛ: «Миннесота» — «Ванкувер», «Тампа-Бэй» — «Оттава». Расписание матчей 19 и 20 февраля

Хоккеисты «Тампы-Бэй». Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

19 февраля, понедельник

20.30 мск. «Баффало» — «Анахайм»

21.00. «Бостон» — «Даллас»

21.00. «Сент-Луис» — «Торонто»

22.00. «Миннесота» — «Ванкувер»

23.30. «Сиэтл» — «Детройт»

20 февраля, вторник

00.00. «Аризона» — «Эдмонтон»

00.00. «Калгари» — «Виннипег»

00.00. «Сан-Хосе» — «Вегас»

03.00. «Каролина» — «Чикаго»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Оттава»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ: «Миннесота» — «Ванкувер», «Тампа-Бэй» — «Оттава». Расписание матчей 19 и 20 февраля

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